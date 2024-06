Das Waydoo Flyer EVO bietet ein vielseitiges Board-Lineup für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Rider. Das 130-Liter-Board Max Plus ist für Einsteiger konzipiert und bietet Stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Die 90-Liter-Bretter Pro und Pro Plus bieten Vielseitigkeit für diejenigen, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Das High-End-Board Master Plus mit 75 Litern Fassungsvermögen und Kevlar-Beschichtung ist für alle, die den Nervenkitzel suchen. Die Plus-Modelle, die in verschiedenen Farben erhältlich sind, verfügen über Sensoren und GPS für intelligentes E-Foiling mit Funktionen wie Balancieren, Start-/Landehilfe und Geofencing.

SHENZHEN, China, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Waydoo, ein führendes Unternehmen im Bereich Wassersportausrüstung, gibt die Markteinführung des Waydoo Flyer EVO E-Foil bekannt. Der EVO baut auf dem Erfolg des Flyer ONE auf und zeichnet sich durch ein deutlich verbessertes Design, mehr Leistung und mehr Vielseitigkeit aus.

Ein Hauptmerkmal des EVO ist seine verbesserte Modularität. Das E-Foil besteht aus sieben austauschbaren Modulen, die es dem Fahrer ermöglichen, sein Setup individuell zu gestalten und so Upgrades, Wartung und Transport zu vereinfachen.

Der Flyer EVO bietet drei Mastoptionen: den 27"-Mast aus Aluminiumlegierung für Anfänger, den 35"-Mast aus Aluminiumlegierung für Fortgeschrittene und den 31"-Mast aus Kohlefaser, der Leichtigkeit und Leistung vereint.

Es stehen drei Antriebseinheiten zur Verfügung: der 4000-W-Standard für Gewichte bis zu 130 kg und der 6000 W Performance und Elite für höhere Leistungsanforderungen. Das Gerät Elite besticht durch sein hochwertiges Aussehen und seine CNC-gefräste Konstruktion.

Die EVO-Batterien sind in zwei Kapazitäten erhältlich: 1.800 Wh und 2.300 Wh. Beide sind in einer Aluminiumlegierung untergebracht, die für Langlebigkeit und effiziente Wärmeableitung sorgt. Der 1800-Wh-Akku bietet Agilität, während der 2300-Wh-Akku die Betriebszeit verlängert. Beide Batterien sind nach IP68 wasserdicht, verfügen über Auslaufwarnungen und unterstützen die umgekehrte Aufladung mit einem optionalen Inverter-Ladegerät. Ein integrierter LCD-Monitor liefert Status-Updates in Echtzeit.

Das Flyer EVO Max Plus Board ist besonders anfängerfreundlich. Ein optionales Scooter-Kit verwandelt den Max Plus in einen Scooter und sorgt für mehr Stabilität. Eingebaute Sensoren und ein firmeneigener Algorithmus ermöglichen intelligentes E-Foiling mit automatischer Unterstützung. Darüber hinaus kann die Formel um eine Stabilisierungsflügel-Verlängerungsstange oder einen aufblasbaren Flyer Pod ergänzt werden, um die Lernkurve zu minimieren und Anfängern den Einstieg zu erleichtern. Zum unverzichtbaren Zubehör gehören eine neu gestaltete Fernbedienung mit einer ergonomischen Handschlaufe und Mover-Transportrollen für einfache Mobilität. Die Antriebsoptionen, darunter verkleidete Propeller, Düsenantriebe und Faltpropeller, ermöglichen weitere Anpassungen.

Interessierte Kunden können sich bei lokalen Händlern nach Kauf- oder Mietoptionen erkundigen. Der offizielle Onlineshop wird in Kürze für direkte Einkäufe zur Verfügung stehen. Waydoo Flyer EVO – müheloser Start, unendliche Fahrten.

