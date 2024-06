Der Kurssprung über das Vorgängerhoch von 664,25 US-Dollar könnte die Netflix-Aktie nun unmittelbar und ohne Umwege auf 700,99 US-Dollar und damit das Rekordhoch aus November 2021 vorantreiben. Passende Scheine für dieses kurze Long-Investment sind weiter unten aufgeführt. Eine übergeordnete Kaufwelle könnte sogar an 766,87 US-Dollar heranreichen, ohne dass Netflix größeren Konsolidierungsbedarf an den Tag legt. Dieser wurde bereits in den letzten Monaten aufgebraucht. Auf der anderen Seite sollte es aber zu keinen Verlusten mehr unter 630,00 US-Dollar kommen, dies würde nämlich die Annahme eines Fehlausbruchs stützen, Abschläge auf 610,45 und darunter 580,26 US-Dollar sollten in diesem Fall zwingend eingeplant werden. Anzeichen für ein solches Verhalten gehen aus dem aktuellen Chart nicht hervor, weshalb Long-Positionen die erste Wahl sind.

Trading-Strategie: