Lange Zeit und unter hoher Volatilität haben Investoren im Bereich von 4,2473 PLN beim Währungspaar EUR/PLN an einem Doppelboden gefeilt und diesen im Ansatz durch den Kurssprung über 4,3725 PLN am Freitag aktiviert. Trotzdem wäre es besser, die Marke um 4,3985 PLN als endgültigen Signalgeber für eine nachhaltige Trendwende zu definieren. Einen wichtigen Schritt sind Käufer in der letzten Woche dennoch gegangen und unterstreichen hierdurch ganz klar ihre Absichten für die nächsten Wochen und Monate.

Anhaltend hohe Volatilität