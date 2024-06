Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2024

Erstes Quartal 2024 im Rahmen der Unternehmenserwartungen

Die Zahlen der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024 fielen operativ verhalten, aber im Rahmen der Unternehmenserwartungen aus. Dabei führte ein Sondereffekt in Höhe von 3,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit einer Steuerrückerstattung unter dem Strich zu einem deutlichen Ergebnisanstieg. Zwar drückte das weltweit rückläufige Briefaufkommen in allen drei Geschäftsbereichen auf den Umsatz. Die SaaS-Lösungen im Geschäftsbereich Digital Business Solutions entwickelten sich jedoch - wenn auch noch auf einer niedrigen absoluten Basis - mit einem 40-prozentigen Wachstum sehr erfreulich.

Positiv hervorzuheben ist zudem, dass der FP-Konzern seine Bilanzrelationen zum Ende des Berichtsquartals im Vergleich zum Vorjahresstichtag deutlich verbessern konnte: Binnen Jahresfrist stieg die Eigenkapitalquote von 15,3 auf 21,3 Prozent, während die Finanzverbindlichkeiten massiv von 41,5 auf 24,5 Mio. Euro abgebaut und die Nettoverschuldung von 15,3 auf 5,8 Mio. Euro reduziert werden konnte (jeweils inklusive Leasingverbindlichkeiten).

Wie der Vorstand, der seine Guidance für 2024 im Rahmen der Quartalszahlen bestätigt hat, gehen auch wir davon aus, dass FP das Umsatz- und Profitabilitätsniveau mit den forcierten Transformationsmaßnahmen im weiteren Jahresverlauf stabilisieren kann. Neben der Stärkung der Werttreiber in den einzelnen Geschäftsbereichen und kontinuierlichen Optimierungen der Kostenstrukturen rückt dabei nun auch die Steuerung des Cashflows stärker in den Fokus. Insgesamt bleiben wir daher zuversichtlich, dass FP den Weg der Transformation zu einem nachhaltig profitablen, internationalen Technologiekonzern mit den soliden Cashflows aus dem Stammgeschäft mit Frankiersystemen als Basis für den weiteren Ausbau der digitalen Lösungen weiter voranschreiten kann.



Auf dem aktuellen Kursniveau beläuft sich die Marktkapitalisierung von FP mit 42,4 Mio. Euro auf weniger als ein Fünftel des für 2024 zu erwartenden Umsatzniveaus. Dabei entsprach das zum Ende des ersten Quartals 2024 ausgewiesene bilanzielle Eigenkapital von 37,7 Mio. Euro bereits 2,41 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie. Der FP-Anteilsschein notiert somit mit 2,60 Euro derzeit nur geringfügig über dem Buchwert.



Auf Basis unserer aktualisierten Schätzungen passen wir unser Kursziel für die Aktie des Berliner Traditionsunternehmens leicht auf 6,10 Euro an, woraus sich unverändert ein Upside-Potenzial deutlich oberhalb von 100 Prozent ergibt. Insgesamt bekräftigen wir daher erneut unsere "Kaufen"-Empfehlung.



http://www.more-ir.de/d/30039.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



