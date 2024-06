Aktien Frankfurt Eröffnung DAX kämpft um die 18.000 – Kursfantasie in den USA, Unsicherheit in Europa Angetrieben von einigen der "Glorreichen Sieben" nähert sich der Nasdaq 100 Index in großen Schritten der 20.000er Marke. Der DAX fällt heruntergezogen von den Autoaktien unter die 18.000 Punkte zurück.