Die Folge dieser Umstände ist eine in diesem Börsenjahr bislang sehr magere Bilanz. Sieben Prozent hat die Aktie seit dem Jahreswechsel an Wert verloren – und liegt damit weit hinter dem Technologieindex Nasdaq 100 zurück, der sich im gleichen Zeitraum um fast 17 Prozent verteuern konnte.

Die Aktie von Autodesk hatte in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen: Einer Neubewertung des Geschäftsmodelles, einem vom Börsenbetreiber Nasdaq beanstandeter Geschäftsbericht und auch der Hype um Künstliche Intelligenz wollte nicht so recht zünden.

Investor engagiert sich mit 500 Millionen US-Dollar

Inzwischen sind Sorgen um eine mögliche Bilanzmanipulation vom Tisch. Auch hat der Spezialsoftwareentwickler in der vergangenen Woche zufriedenstellende Quartalszahlen präsentiert und damit Sorgen um ein nachlassendes Wachstum zerstreut.

Das hat sich offenbar der als aktivistisch geltende Hedgefonds Starboard Value zum Anlass genommen, sich in das Unternehmen einzukaufen – mit einer halben Milliarde US-Dollar.

Der Hedgefonds und sein Manager ist kein Unbekannter

Wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtete, soll der von Jeff Smith, der vor rund 10 Jahren vom Business-Magazin Fortune als "der gefürchtetste Mann in Corporate America" bezeichnet wurde, gegründete Hedgefonds auf Margenverbesserungen und personelle Veränderungen im Verwaltungsrat drängen.

Hierzu sollen bereits Gespräche zwischen der Spitze des Unternehmens und Starboard Value erfolgt sein. Der Hedgefonds wirft Autodesk vor, die Untersuchung zu dem von der Nasdaq beanstandeten Geschäftsbericht nicht rechtzeitig öffentlich gemacht zu haben und prüft rechtliche Schritte – sicherlich auch als Drohkulisse, um die Chancen für einen eigenen Verwaltungsratsposten zu erhöhen. Dieser soll zur Jahreshauptversammlung am 16. Juli neu besetzt werden.

Aktie baut Gewinne aus, Erholungsrallye läuft

Am europäischen Markt finden Anleger Gefallen am Einstieg des umtriebigen Hedgefonds. Die Aktie kann sich am Montagmorgen um über 4 Prozent steigern und ihre Erholungsgewinne damit ausbauen.

Gegenüber dem Ende Mai bei 195,32 US-Dollar markierten Verlaufstief hat sich die Aktie inzwischen fast 20 Prozent erholen können. Auf Basis der für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Gewinne ist die Aktie dadurch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 bewertet.

Das allerdings liegt damit noch immer weit unter dem Bewertungsmittel der vergangenen fünf Jahre, was weiteres Aufholpotenzial der Anteile bedeuten könnte.

Fazit: Kursanstieg verbessert Chartbild

In die Aktie von Spezialsoftwareentwickler Autodesk, das Unternehmen stellt vor allem Programme für technisches Zeichnen und Industriezeichnen zur Verfügung, kommt Bewegung. Nach einer angehobenen Umsatzprognose und zufriedenstellenden Quartalszahlen wurde am zurückliegenden Wochenende der Einstieg des aktivistischen Investors Jeff Smith bekannt.

Der hat angekündigt, für Margenverbesserungen sowie für Veränderungen im Verwaltungsrat sorgen zu wollen. Das gefällt Anlegern gut, weswegen die Aktie ihre Erholungsgewinne der vergangenen Tage ausbauen kann. Damit hellt sich das zuletzt angeschlagene Chartbild der Aktie auf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

KI-Champions: Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! 100 Prozent kostenlos. : Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Fordern Sie jetzt hier den brandneuen Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können –

Die Autodesk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 221,0EUR auf Tradegate (17. Juni 2024, 09:30 Uhr) gehandelt.