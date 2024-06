Vancouver (Kanada) – 16. Juni 2024 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: ABR, FWB: 432) freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Phase-2-Explorationsprogramms beim zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Jarnet im Lithiumlager Corvette Lake im Zentrum von Quebec bekannt zu geben. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Bestrebungen von Arbor dar, seine Lithiumressourcen in dieser äußerst vielversprechenden Region zu beschreiben und zu erschließen.

Das Phase-2-Programm beinhaltete umfassende Explorationsarbeiten in mehreren Blöcken innerhalb des Lithiumprojekts Jarnet, einschließlich Jarnet 1-3, Firebird und Corvette Lake. Insgesamt wurden 302 Bodenproben entnommen, vorwiegend auf der Sohle des C-Horizonts, die strategisch positioniert wurden, um das Vorkommen von Lithium in der Nähe der interpretierten Pegmatitgesteinsgänge zu erproben. Darüber hinaus wurden 128 Gesteinsproben von Pegmatitausbissen im Block Jarnet 2 entnommen, wobei eine moderne LIBS- (Laser-induzierte Breakdown-Spektroskopie)-Technologie zur Bewertung des Lithiumpotenzials eingesetzt wurde.

„Wir sind mit den Ergebnissen unseres Phase-2-Explorationsprogramms beim Lithiumprojekt Jarnet sehr zufrieden“, sagte Mark Ferguson, President und CEO von Arbor. „Die Entdeckung neuer Pegmatitanhäufungen verdeutlicht das beträchtliche Potenzial des Projekts. Diese Ergebnisse werden unsere zukünftige Explorationsstrategie leiten, während wir in Richtung Definition von Bohrzielen voranschreiten.“

Das Phase-2-Programm umfasste auch die Entdeckung eines neuen plurimetrischen Pegmatits in den Firebird-Schürfrechten, der sich etwa 4 km südwestlich der Zonen Corvette CV13 und CV14 von Patriot Battery Metal befindet. Die Identifizierung einer internen Zonierung und spezifischer Kristallisationsstrukturen, die mit LCT- (Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatiten in Zusammenhang stehen, steigert die Höffigkeit in diesem Gebiet.

Alle Gesteinsproben, die im Rahmen des Programms entnommen wurden, wurden aufbereitet und zur Analyse bei ALS Laboratories eingereicht. Arbor wartet mit Spannung auf die Analyseergebnisse, die weitere Einblicke in den Lithiumgehalt und die Mineralisierungseigenschaften in seinen Projektgebieten liefern werden.

Arbor hält weiterhin branchenführende Umweltstandards ein und unterhält gleichzeitig positive Beziehungen zu den Interessensvertretern. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in seine Kernpraktiken ist Arbor bestrebt, langlebige Werte zu schaffen und gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

