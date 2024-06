Vancouver, British Columbia - 14. Juni 2024 / IRW-Press / - East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM) („East Africa“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Kluane Drilling Ltd. beauftragt hat, das Erweiterungsbohrprogramm Mato Bula voranzutreiben, das mit der Überprüfung des Prospektionsgebietes Halima Hill beginnt.

Das Erweiterungsbohrprogramm Mato Bula zielt auf eine aussichtsreiche Geologie südlich der bekannten Ressource Mato Bula ab, die durch eine mittels induzierter Polarisation („IP“) identifizierte Anomalie definiert ist, welche die Erweiterung der IP-Anomalie darstellt, die die derzeit bekannte Ressource bei Mato Bula umreißt.

Prospektionsgebiet Halima Hill

Im Rahmen der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment) für die Lagerstätte Mato Bula vom 30. April 2018 (die auf SEDAR+ verfügbar ist) äußerte sich Tetra Tech Canada Inc. über das Potenzial, die Mineralisierung von Mato Bula in Richtung Süden zu erweitern. Tetra Tech schrieb: „Das Erweiterungspotenzial der bekannten Mineralisierung, sowohl seitlich als auch in der Tiefe, sollte durch weitere geophysikalische IP-Vermessungen und Erweiterungsbohrungen verfolgt werden, insbesondere mit Schwerpunkt auf das IP-Aufladbarkeitsziels Halima Hill, das sich ab dem südlichen Ende der derzeit bekannten Ressource erstreckt.“

„Die südlichste Erscheinungsform des Trends Mato Bula ist die mineralisierte Zone bei Halima Hill, 320 m südwestlich der Zone Jasper Hill.“

„Die visuelle Interpretation der Alteration bei Halima Hill deutet darauf hin, dass sich das Mato Bula-System in der Nähe der Oberfläche nach Süden hin abschwächt, doch die IP-Untersuchung deutet auf ein weiteres, zunehmendes Potenzial in der Tiefe hin.“

East Africas Aktienkaufvertrag (der „Vertrag“), wodurch Tibet Huayu Mining Co. Ltd. („Tibet Huayu“) 70 % von Tigray Resources Inc. („TRI“) erwarb, wurde auf der Grundlage der Ressourcen des Projekts Adyabo (Bergbaulizenzen Mato Bula und Da Tambuk) aus dem Jahr 2017 ausgehandelt (siehe Pressemitteilungen vom 8. Februar 2019, 11. Februar 2019, 31. Mai 2019, 2. Juli 2019, 2. Juli 2019, 14. August 2019 und 23. August 2019).

