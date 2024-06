Die europäischen Leitbörsen sind nach der Europawahl und dem möglichen Handelsstreit mit China weit ins Minus gerutscht. Gegen diesen Negativtrend hat sich jedoch die Aktie von Symrise gestemmt. Der Aktienkurs von Symrise ist nämlich im Vergleich zum Mitbewerber Givaudan in den letzten Handelswochen zurückgefallen und besitzt Nachholpotenzial. Die Deutsche Bank rechnet für Symrise auch mit einer Wende der Gewinndynamik und daraus folgend mit der Möglichkeit zu steigenden Konsensschätzungen. Die Deutsche Bank sieht ein Potenzial bis zum Level von 120 Euro. Das Management hat weiter Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz eingeleitet, um die Marge schon in der ersten Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres zu erhöhen.

Im übergeordneten Chartbild hat der Aktienkurs von Symrise nach dem Markieren des All-Time-Highs bei 132,65 Euro am 22. November 2021 eine Seitwärtsrange gebildet. Diese Spanne wird weiterhin durch den Widerstand bei 113,80 Euro und die Unterstützung bei 94,16 Euro begrenzt. Lediglich zwischen Mitte Juni 2023 und Ende Oktober 2023 gab es eine Phase der Schwäche, in der der Kurs die Unterstützung bei 94,16 Euro unterschritt. Anfang Oktober 2023 erreichte der Kurs ein partielles Tief von 87,38 Euro. Seit diesem Tief hat sich der Kurs wieder fast bis an die obere Grenze der Seitwärtsbewegung bei 113,80 Euro erholt. Ein Test dieses Niveaus steht unmittelbar bevor. Fundamental betrachtet ist im Zeitraum 2024 bis 2026 ein Gewinnplus von 30 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2026 auf 26,39 senkt. Dadurch zählt das KGV im Vergleich der letzten 10 Jahre zu den niedrigsten. Sofern die prognostizierten Gewinne nicht nach unten korrigiert werden, könnte die Aktie in der Zwischenzeit an Wert gewinnen. Daher besteht die Möglichkeit, dass der Kurs die seitliche Handelsspanne durchbricht und bis zum oberen Widerstand von 121,45 Euro steigt.

Symrise AG (Tageschart in Euro) Tendenz: