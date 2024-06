MONTREAL, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Raya Therapeutic Inc, ("Raya"), ein missionsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Behandlung von ALS und anderen neurodegenerativen Erkrankungen konzentriert, freut sich, unterstützende klinische Daten für seinen Leitwirkstoff Fasudil (RT1968, zur Behandlung der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS)) bekannt zu geben, die in einem Konferenzabstract für die ENCALS-Tagung von den Prüfärzten der klinischen Studie ROCK-ALS Phase 2 veröffentlicht wurden.

Wie in der Konferenzzusammenfassung mitgeteilt, handelte es sich bei der ROCK-ALS-Phase 2-Studie um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie, an der 120 Patienten an Standorten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz teilnahmen. Die Probanden erhielten nach dem Zufallsprinzip (1:1:1) 30 mg Fasudil, 60 mg Fasudil oder Placebo intravenös (iv) über 20 Behandlungstage. Die Bewertungen wurden 45, 90 und 180 Tage nach Beginn der Behandlung durchgeführt. Primäre Endpunkte waren Verträglichkeit und Sicherheit, sekundäre Endpunkte waren u. a. der Motor Unit Number Index (MUNIX), der angibt, wie viele motorische Neuronen einen Muskel innervieren, und die Slow Vital Capacity (SVC), ein Maß für die Atmungsfunktion.

In der Intention-to-Treat-Population (118 Teilnehmer) unterschieden sich Sicherheit und Verträglichkeit nicht signifikant zwischen den Gruppen. Bei den sekundären Endpunkten zeigte MUNIX einen signifikant geringeren Rückgang mit Fasudil 60 mg nach 26 und 90 Tagen und für Fasudil 30 mg nach 90 Tagen nach Behandlungsbeginn. Darüber hinaus gab es einen Richtungsunterschied in Form eines langsameren Verlusts der SVC zugunsten der 60 mg Fasudil-Behandlung an Tag 26, der in einer Post-hoc-Subgruppenanalyse von Frauen zu allen Zeitpunkten statistisch signifikant war, wie in der Konferenzzusammenfassung angegeben.

Die Autoren, zu denen auch die leitenden Prüfärzte dieser von den Prüfärzten initiierten Studie gehören, kommen in der Zusammenfassung zu den Ergebnissen dieser Studie zu folgendem Schluss: "Die Behandlung mit Fasudil war bei ALS-Patienten gut verträglich und sicher. Die MUNIX-Auswertung deutet auf einen langsameren Verlust motorischer Einheiten bei mit Fasudil behandelten Patienten im Vergleich zu Placebo hin, was auf einen Nutzen von Fasudil schließen lässt, der in weiteren klinischen Studien untersucht werden sollte".