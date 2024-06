MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internet- und Telekommunikationskonzern United Internet verbucht wegen eines Streits um den Kabelkonzern Tele Columbus eine hohe Ergebnisbelastung. Im Halbjahresbericht nehme der Konzern eine Wertberichtigung in Höhe von rund 185 Millionen Euro auf die Anteile an der Beteiligungsholding Kublai vor, dem wesentlichen Eigentümer von Tele Columbus, hieß es von United Internet am Freitagabend. Die United-Internet-Anleger reagierten unentschlossen auf die Neuigkeiten.

Die im MDax notierte Aktie legte kurz nach Handelsstart zunächst zu auf 20,30 Euro. Den Abwärtstrend aus der Vorwoche konnte sie damit aber zumindest an der Unterstützung um die 20 Euro abbremsen und sich auf dem tiefsten Niveau seit zwei Monaten erst einmal stabilisieren. Seit Jahresbeginn steht ein Abschlag von rund 12 Prozent zu Buche.