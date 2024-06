Frankreich-Chaos: Steckt Europa-Virus die Wall Street an? Videoausblick

Die Wall Street läßt sich bislang - anders als die Aktienmärkte in Europa - nicht beeindrucken von den Turbulenzen um Frankreich. Aber die große Frage ist: bleibt das so? Denn wenn die Aktienmärkte in Europa wie in der Vorwoche weiter nach unten rutschen sollten und der Euro weiter abverkauft wird, dürfte die Wall Street dies nicht mehr so leicht ignorieren können. Da die Wahlen in Frankreich erst am 30.06 und 07.07 stattfinden, dürfte die Unsicherheit für die europäischen Aktienmärkte noch länger anhalten. Wichtig ist derzeit vor allem der Blick auf die Risikoprämien für französische Anleihen und die Aktien der französischen Banken - sie sind gewissermaßen das "Fieberthermometer" der Finanzmärkte..

