Vilnius (ots) - Die Integrated Product Suite von PVcase ist im Rennen um den

"The smarter E AWARD 2024" in der Kategorie Photovoltaik und unterstreicht damit

das Engagement zur Skalierung erneuerbarer Energien



Am 13. Juni 2024 stellte PVcase seine integrierte Produktsuite vor, die aus den

Tools AO Prospect, Ground Mount und Yield besteht. Diese Suite beschleunigt die

Effizienz von Solarentwicklern erheblich, indem sie den Solarentwicklungsprozess

optimiert und das Risiko von Datenverlusten bei der Informationsübertragung

zwischen den Plattformen minimiert.





Solarentwickler stehen vor großen Herausforderungen, wie z. B. dem ineffizientenÜbergang von der Standortauswahl zur ersten Projektentwurfsphasen und demkomplexen, zeitaufwändigen Prozess der Konfiguration von Standortdateienaufgrund der unterschiedlichen Kennzeichnungs- und Strukturierungsanforderungender verschiedenen Plattformen. Diese Probleme erschweren den Datenaustauschzwischen Entwicklern und Standortanalysten und erhöhen das Risiko vonDatenverlusten oder Fehlern bei der Übertragung von Daten zwischen Plattformen,was die Projektkosten in die Höhe treiben kann. Darüber hinaus führt das Fehlenumfassender und leicht zugänglicher Standortdaten auf den Designplattformenhäufig zu ungenauen Erstentwürfen.Die PVcase Integrated Product Suite erfüllt den dringenden Bedarf an einerzuverlässigen Lösung für die Solarprojektentwicklung. Mit AO Prospect(https://andersonoptimization.com/ao-prospect) , Ground Mount(https://pvcase.com/ground-mount/) und Yield (https://pvcase.com/yield/) alsTeil des Softwarepakets deckt es alle Projektentwicklungsphasen ab, von derStandortauswahl bis zur Ertragsberechnung, und durchbricht damit effektiv dieBlockaden in der Planung und im Bau. All dies führt dazu, dass die Entwicklerihre Projekte schneller und effizienter abschließen, was den globalen Übergangzu sauberer Energie beschleunigt."Unsere Vision ist es, dass alle an der Projektentwicklung beteiligtenUnternehmen und Beraterfirmen ein einziges, zentralisiertes System zur Eingabe,Verwaltung und Nachverfolgung von Daten nutzen können", sagte DavidTrainavicius, Gründer und CEO von PVcase.Darüber hinaus geht die PVcase Integrated Product Suite das weit verbreiteteProblem des Datenrisikos(https://docs.google.com/document/d/1idZoRKLEGIAq3kaFTlyC_7EhTH-ZPV6R/edit) an,das sich im Verlauf eines Projekts durch Datenverluste oder fehlerhafteÜbertragungen ergibt. Unstimmigkeiten in den Daten aus Dutzenden von Quellenkönnen ein Projekt lähmen und dazu führen, dass der erwartete Energieertrag