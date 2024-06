Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Immer mehr Menschen fühlen sich angesichts der aktuellenpolitischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland unzufrieden - und erwägendaher, ihr Glück im Ausland zu suchen. Nordzypern wird dabei immer häufiger alsmöglicher Ort für einen Neuanfang in Betracht gezogen. Das bestätigt auch OktayCömertler, der selbst mit seiner Familie auf Nordzypern lebt. Mit seinem Angebothilft der Berater Auswanderungswilligen dabei, auf Nordzypern zu sozialerFreiheit und wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu gelangen, indem er sie dabeiunterstützt, die passende Immobilie zu finden. Warum immer mehr Deutsche nachNordzypern auswandern, erfahren Sie im Folgenden.Während das Thema Migration in Deutschland viel diskutiert wird, erhält dieAbwanderung oft weniger Aufmerksamkeit. Doch es lohnt sich, darüber zu sprechen,denn die vom Statistischen Bundesamt verzeichneten Auswanderungen nehmen zu. Aufder Suche nach niedrigeren Steuern, einem besseren Leben und weniger Bürokratiepacken immer mehr Deutsche ihre Koffer, um ins Ausland auszuwandern. Nordzypern,ein Land, das früher vor allem als mediterranes Urlaubsparadies betrachtetwurde, kommt dabei immer häufiger als Sehnsuchtsort ins Gespräch. So leben schonjetzt etwa 10.000 deutsche Auswanderer auf der Insel - Tendenz steigend. Dieattraktive Steuergesetzgebung hat dazu beigetragen, dass Nordzypern zu einembeliebten Ziel für Auswanderungswillige geworden ist, das nicht nur mitniedrigen Steuern, sondern auch mit den weltweit höchsten Mietrenditen lockt."Nordzypern ist ein schönes Land voller finanzieller Möglichkeiten", erklärtOktay Cömertler. "Dennoch ist der Schritt, auszuwandern, für viele Investorenund Auswanderer mit einem gewissen Unbehagen verbunden. Sie befürchten, ein gutorganisiertes Land zu verlassen und in der Fremde alleine zu sein.""Wie überall sonst erfordert auch das Auswandern nach Nordzypern einestrategische Herangehensweise", fährt der Berater fort. "Wer ohne Wissen undOrtskenntnisse auswandert, geht unnötige Risiken ein. Zudem solltenAuswanderungswillige die Gründe und Motivationen für die Auswanderunghinterfragen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Durch eine fachkundige Beratungkönnen Investoren und Auswanderer die Vorteile Nordzyperns optimal nutzen."Genau eine solche Beratung bietet Oktay Cömertler: Mit seiner Expertise imImmobilienbereich, langjähriger Erfahrung in der Baubranche und umfassendenKenntnissen der Region sorgt der Experte, der auf die Beratung deutschsprachiger