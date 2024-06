Noch haben Verkäufer ein klein wenig Spielraum, spätestens um 95,92 US-Dollar sollte jedoch eine nachhaltige Trendwende beginnen und im Anschluss erneut über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 105,00 US-Dollar aufwärts führen. Nur dies würde der Walt-Disney-Aktie mittelfristig wieder erlauben, in den Bereich von 129,26 und darüber 140,37 US-Dollar zuzulegen. Notierungen unterhalb von 96,00 US-Dollar würden dagegen für potenzielle Abschlagsrisiken auf 89,93 US-Dollar und darunter die Vorjahrestiefs von 78,73 US-Dollar sprechen. Genau deshalb ist der Bereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement aus technischer Sicht so entscheidend.

Fazit:

Aktuell ist nur wenig Handlungsbedarf bei Walt Disney vorhanden, erst an der Unterstützung um 96,51/95,92 US-Dollar sollte eine klare Gegenreaktion zur Oberseite eingeläutet werden und zu einer Trendwende in der Aktie führen. Genau an diesem Punkt könnte man durch ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ6DU2 ausgestattet mit einem Knock-out von 87,33 US-Dollar ansetzen. Vom gegenwärtigen Kursniveau aus beträgt die Renditechance bei einem Anstieg an 129,26 US-Dollar nämlich satte 220 Prozent. Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 3,94 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch zu etablierenden Verlaufstiefs in diesem Monat orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.