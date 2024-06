Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 17.06.2024

Kursziel: EUR 5,20 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Akquisition eines Großauftrags



Nach der Veröffentlichung von Eckdaten zum ersten Quartal 2024 und der Bekanntgabe des Unternehmens, dass ein neuer Großauftrag akquiriert wurde, ermitteln wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein unverändertes Kursziel von EUR 5,20 je Aktie. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 4,60 (10%-Quantil) und EUR 5,85 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer von uns auf Sicht von 36 Monaten erwarteten Kursperformance (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von 126,1% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE.



Im ersten Quartal 2024 wurde von den operativen Tochtergesellschaften ein aggregierter Umsatz in Höhe von EUR 8,1 Mio. erwirtschaftet. Bereinigt um einen Sonderauftrag in Höhe von Angabe gemäß mehr als EUR 9 Mio., der im Vorjahresquartal umsatzwirksam abgerechnet worden war, lagen die Umsätze im ersten Quartal 2024 zwar auf einem vergleichbaren Vorjahresniveau (Q1/2023 berichtet EUR 17,1 Mio., ohne Sonderauftrag EUR 8,0 Mio.), jedoch laut Angaben unter den internen Erwartungen des Vorstands. Demnach haben sich Aufträge mehrerer Großkunden, die für das erste Quartal dieses Geschäftsjahres avisiert worden waren, nicht materialisiert.

Obwohl wir den Sonderauftrag des Vorjahres als vergleichsweise margenarm eingeschätzt haben, war der Auftrag in Absolutzahlen dennoch relevant. Vor diesem Hintergrund hat sich das aggregierte operative Ergebnis der Tochtergesellschaften im ersten Quartal 2024 nach Unternehmensangaben im Jahresvergleich auf EUR 0,550 Mio. von EUR 1,162 Mio. im ersten Quartal 2023 halbiert. Neben dem volumenmäßigen Rückgang hat zu diesem Rückgang nach unserer Einschätzung auch beigetragen, dass im Vorjahresquartal akquisitionstypische Folgekosten noch nicht enthalten waren, sondern sich erst im zweiten Quartal 2023 materialisiert hatten.



Dass wir für dieses Geschäftsjahr dennoch weiterhin eine Ergebnisverbesserung erwarten, ist auch auf einen neuen, mehrjährigen Großauftrag zurückzuführen, den sdm Angabe gemäß zum 1.6.2024 gewonnen hat. Den Unternehmensangaben zufolge wird der Großauftrag in diesem Jahr ein Auftragsvolumen von etwa EUR 2 Mio. erreichen. Für das Jahr 2025e rechnen wir aus dem Projekt mit Umsätzen in Höhe von etwa EUR 2,5 Mio.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30045.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



