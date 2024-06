Fluch und Segen Frachtraten gehen durch die Decke: Wie lange hält der Boom für Maersk & Co.? Die Frachrraten haben sich angesichts der geopolitischen Spannungen in den letzten 2 Monaten fast verdoppelt. Reedereien wie Hapag-Lloyd verdienen gut daran. Doch ein Warburg-Analyst warnt: Der Aufschwung hält nicht an.