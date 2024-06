Mit den Anteilen der Rüstungskonzerne Hensoldt und Rheinmetall sind zwei der in diesem Jahr bislang am besten gelaufenen deutschen Aktien zuletzt stark unter Druck geraten.

Während die Aktie von Hensoldt gegenüber ihrem Ende März markierten Allzeithoch bereits 28 Prozent an Wert eingebüßt hat, sind es bei Rheinmetall vergleichsweise moderate 15 Prozent.

Am vergangenen Freitag allerdings kam es auch bei Rheinmetall zeitweise zu erheblichen Verlusten. Das Break der Unterstützung bei 500 Euro löste zahlreiche Stopp-Loss-Orders aus, weswegen es zu einer Verkaufskaskade kam.

Nur mit Mühe konnte sich das Papier bis zum Handelsschluss davon erholen und damit zumindest die Unterkante des kurzfristigen Abwärtstrendkanals behaupten. Nichtsdestotrotz dürfte damit eine Vorentscheidung über den mittelfristigen Kursverlauf gefallen sein.

Insider nutzen Rücksetzer zum Kauf

Von den jüngsten Kursverlusten zeigen sich zum Wochenauftakt aber zumindest zwei hochrangige Unternehmensvertreter unbeeindruckt. Diese haben die Rücksetzer in beiden Aktien zum Anlass genommen, ihre Positionen zu vergrößern.

Bei Rheinmetall hat, wie aus einer am Montag übermittelten Mitteilung an die Börsenaufsichtsbehörde hervorgeht, Dagmar Steinert zugeschlagen und Anteile im Wert von insgesamt 71.999,90 Euro erworben.

Steinert ist seit dem 01. Januar Mitglied des Vorstandes von Rheinmetall und wurde von Fuchs Petrolub zurückgeholt, nachdem sie bereits von 2003 bis 2013 bei Rheinmetall beschäftigt und dort für die Buchhaltung zuständig war.

Beim Mitbewerber Hensoldt hat sich niemand Geringeres als der Vorstandsvorsitzende selbst engagiert. CEO Oliver Dörre hat bei einem Kurs von 32,00 Euro zugeschlagen und insgesamt 2.000 Anteile mit einem Gesamtwert von 64.000 Euro erworben.

Dörre ist erst seit April Chef des aufstrebenden Rüstungskonzerns, kennt sich in der Branche aber hervorragend aus, da er zuvor beim französischen Mitbewerber Thales unter Vertrag war.

Auch bei einem weiteren, in der wallstreetONLINE-Community bestens bekannten Wert hat ein hochrangiger Unternehmensvertreter seine Beteiligung durch einen Insiderkauf ausgebaut.

In der Aktie des auf neurophysiologische Erkrankungen spezialisierten Wirkstoffforschers Newron Pharmaceuticals hat sich mit 2.000 neuen Anteilen mit einem aggregierten Volumen von 20.440 Euro Aufsichtsrat Ulrich Köstlin engagiert.

Fazit: Zeichen des Vertrauens – aber nicht unfehlbar

Insider haben in den Aktien von Hensoldt, Rheinmetall und Newron Pharmaceuticals zugeschlagen und die jüngsten Rücksetzer zum Kauf genutzt. Das soll das Vertrauen der Unternehmensvertreter in ihre Konzerne und deren Geschäfte unterstreichen.

In aller Regel werden Insiderkäufe von Anlegern genutzt, ihr Engagement ebenfalls zu vergrößern, was zu steigenden Kursen führt – so am Montag zumindest bei Hensoldt und Rheinmetall, deren Aktien sich vom Kursrutsch am Freitag etwas erholen können.

Überbewertet werden sollten solche Maßnahmen jedoch nicht. Auch Insider liegen mit dem Timing ihrer Transaktionen nicht immer richtig. Insbesondere bei Rheinmetall steht die Börsenampel weiter auf dunkelgelb.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion