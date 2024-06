Gold, Silber, Kupfer - Keine Chancen mehr verpassen Bleiben Sie bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden und abonnieren Sie jetzt unseren Bleiben Sie bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden und abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter

US-Ölproduktion steigt

Die überaus vitale US-Ölproduktion belastet ebenfalls. Die aktuellen Daten verheißen nicht viel Gutes. So steigerten die USA die Ölproduktion in der Woche zum 07. Juni auf 13,2 Mio. bpd. In der Woche zum 31. Mai betrug die Produktion 13,1 Mio. bpd. Wie stark die USA ihre Produktionskapazitäten in den letzten Jahren ausgebaut haben, verdeutlicht ein Blick in die Vergangenheit. Noch vor 10 Jahren, im Juni 2014, belief sich die US-Ölproduktion auf lediglich 8,5 Mio. bpd.

Brent Öl charttechnisch weiterhin angezählt

Trotz der jüngsten Erholung wirkt Brent Öl aus charttechnischer Sicht noch immer etwas wackelig. Die Rückkehr in die ehemalige Handelsspanne 81,7 US-Dollar / 84,5 US-Dollar ist zwar wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, doch damit ist noch nicht sonderlich viel gewonnen. Ebenfalls positiv zu bewerten ist das Attackieren des kurzfristigen Abwärtstrends (grün dargestellt). Aber auch in diesem Punkt ist anzumerken, dass noch nichts erreicht wurde.

Fazit

Die Luft ist erst einmal raus. Derzeit fehlen unter fundamentalen Aspekten die preistreibenden Faktoren. Die Liste der genannten Belastungsfaktoren (schwächelnde Nachfrage, starke US-Ölproduktion) muss noch um den sehr robusten US-Dollar erweitert werden. Aus charttechnischer Sicht hat Brent Öl dennoch die Chance, die Erholung bis in den Bereich von 84,5 US-Dollar auszudehnen. Ein Vorstoß über die 84,5 US-Dollar / 85,0 US-Dollar würde ein frisches Kaufsignal in Richtung 88 US-Dollar auslösen. Mit Blick auf die Unterseite sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. So würde ein Rücksetzer unter die 80 US-Dollar das jüngste Tief bei 77 US-Dollar als mögliches Bewegungsziel auf die Agenda setzen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte