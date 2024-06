Anlass der Studie: Update

Exit-Reife bei der Fokusbeteiligung Lingoda ist gegeben

Im Mai hat die Mountain Alliance AG den Geschäftsbericht für 2023 vorgelegt, mit dem die Umstellung auf das HGB-Reporting erfolgte. Mit den Insolvenzmeldungen der vergleichsweise kleinen Beteiligungen GrapeAlliance sowie Expresssteuer verringerte sich die Anzahl der Portfoliounternehmen auf 18. In 2024 dürften nach AlphaPet auch bei Lingoda weitere Veränderungen zu erwarten sein, da das Management hierzu von der Phase der Exit-Reife sprach. Eine Guidance wurde bisher jedoch nicht kommuniziert. U.E. sollte es aber frühestens in 2025 zu einem Exit bei Lingoda kommen.

Umstellung auf HGB-Berichterstattung erschwert Jahresvergleich: Mit dem veröffentlichten GB erfolgte der Wechsel von IFRS zur

HGB-Berichterstattung. Damit einhergehend veränderte sich der Ausweis zentraler Kennzahlen wesentlich, weshalb die Bewertung der historischen Entwicklung nur bedingt möglich ist. Entsprechend haben wir die Zahlen für 2022 aktualisiert, so dass zumindest eine Beurteilung der Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres möglich ist. Nichtsdestotrotz waren u.E. bereits die IFRS-Berichte wenig aussagekräftig, da bspw. die Entwicklung der Top Line lediglich die vier vollkonsolidierten Gesellschaften umfasste, von denen Shirtinator die bedeutendste, jedoch aus Sicht des Gesamtportfolios von nachgelagerter Bedeutung war. Insgesamt bewerten wir die HGB-Ausrichtung positiv, da sich die Wertermittlung der Beteiligungen nach HGB weitaus konservativer darstellt, als bei der Fair Value-Betrachtung nach IFRS.



Fokusbeteiligung exitreif - günstige Marktentwicklung treibt die Bewertung: Insbesondere stand der vor kurzem erfolgte Exit der verbliebenen Anteile bei AlphaPet (rd. 1,2%) im Vordergrund. Wie der letzten Kommentierung zu entnehmen ist, war der Verkauf ursprünglich für das H2/23 avisiert. Die Marktentwicklung verbesserte sich in den letzten Monaten jedoch spürbar. Während die für unsere Bewertung herangezogenen Umsatz-Multiples ausgewählter Peers bei SME-Transaktionen sowie Sektor-Multiples in Q3/23 durchschnittlich noch bei 1,0x lagen, nahmen diese zuletzt auf 1,4x zu. Im Ergebnis konnte die verbliebene Beteiligung zu einem Preis von 1,8 Mio. EUR verkauft werden. Ebenso verbesserte sich der Durchschnitts-Multiple bei Lingoda, bei dem wir analog diverser Peers (u.a. Docebo, Udemy) Sektor-Multiples sowie aktuelle Trading Multiples betrachtet haben, von zuletzt 3,3x auf 3,7x. Mit einer Beteiligungshöhe von rd. 6,7% und einer Top Line-Erwartung für 2024e von knapp 100 Mio. EUR leiten wir einen auf die MA entfallenden Wert i.H.v. 24,8 Mio. EUR ab.



Zuflüsse als Grundlage für neue Akquisitionen: Sofern der in Aussicht gestellte Exit erfolgreich realisiert werden kann, dürften die Zuflüsse eine gute Ausgangslage bilden, um das Portfolio wieder aktiv zu erweitern, nachdem in den vergangenen Jahren keine Zukäufe getätigt wurden. Wie der Corporate News vom 7.5. zu entnehmen ist, steht das GJ 2024 nach dem Einstieg des neuen CEO Dr. Tetzner sowie erfolgten Kostensenkungsmaßnahmen im Zeichen der aktiven Portfoliosteuerung sowie der 'Steigerung des NAV'. Anders als in den Vorjahren wurde allerdings bisher weder eine qualitative noch eine quantitative Guidance vermeldet.



Fazit: Trotz der vermeldeten Insolvenzen überwiegen u.E. derzeit die attraktiven Exit-Aussichten für die Fokusbeteiligungen. Kurzfristig erwarten wir positiven Newsflow aus dem Zusammenhang mit dem ausstehenden Exit bei Lingoda (vermutlich im nächsten Jahr). Nach dem Analystenwechsel von Nils Scharwächter zu Marcus Silbe bleibt unser Ansatz bullish. Wir weisen darauf hin, dass aktuell der Discount der Aktie zum NAV rund 60% beträgt. Wir sehen einen Discount in dieser Höhe als nicht gerechtfertigt an und erwarten, dass der Discount eher bei 10% sein sollte. Daher bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 6,00 EUR.







