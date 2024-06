New York/Frankfurt am Main (ots) - Mercer (https://www.mercer.com/en-ch/) hat

heute die Resultate ihres "Cost of Living City Rankings" 2024 veröffentlicht.

Erneut führt Hongkong die Rangliste der teuersten Städte weltweit an, gefolgt

von Singapur. Mit Zürich an der Spitze, folgen Genf, Basel und Bern auf den

Plätzen 3 bis 6. Mit London, das vom 17. auf dem 8. Rang aufgestiegen ist,

befinden sich erneut - wie schon im Vorjahr - fünf europäische Städte unter den

Top Ten.



Das Mercer "Cost of Living City Ranking" vergleicht auf globaler Ebene die

Lebenshaltungskosten verschiedener Städte und hilft multinationalen Unternehmen

dabei, effizientere Vergütungsstrategien für ihre internationalen Mitarbeitenden

zu entwerfen.







gefolgt von Frankfurt auf Platz 35, anschließend folgt München auf Platz 38.

Ebenfalls unter den Top 100 platzierten sich Düsseldorf (51), Hamburg (54),

Stuttgart (70), Nürnberg (85) und Leipzig (86). Außer München und Stuttgart, die

im Ranking fast unverändert geblieben sind, verteuerten sich alle anderen

deutschen Städte zum Teil erheblich mit Frankfurt, das um 13 Plätze zulegte und

Düsseldorf, das um 23 Plätze stieg.



Steigende Wohnkosten in vielen Städten auf der ganzen Welt haben das Thema

"Mobility" zu einer Herausforderung für Arbeitgeber gemacht. Die Inflation

verringert die Kaufkraft und belastet Vergütungspakete zusätzlich. Diese

Faktoren können es Arbeitgebern erschweren, Top-Talente anzuziehen und zu

halten, was wiederum die Ausgaben für Vergütung und Sozialleistungen erhöhen und

die Betriebskosten steigen lassen kann.



"Die deutschen Städte belegen dieses Jahr auf Basis unserer Erhebungen zu den

Lebenshaltungskosten inkl. Mieten teilweise deutlich höhere Platzierungen als im

Vorjahr," sagt Markus Kurth, Global Mobility Practice Leader Germany & Austria

bei Mercer. "Damit sind Expatriate-Einsätze nach Deutschland im Vergleich zu

anderen Städten für die Unternehmen teurer geworden. Die Unternehmen werden dies

in der Definition ihrer Vergütungspakete für ihre Expatriates berücksichtigen

müssen."



"Hohe Lebenshaltungskosten können dazu führen, dass Mitarbeitende ihren

Lebensstil anpassen, ihre Ausgaben einschränken oder sogar Schwierigkeiten

haben, ihre Grundbedürfnisse befriedigen zu können", so Kurth. "Um diesen

Herausforderungen entgegenzuwirken, können Arbeitgeber Vergütungspakete

anbieten, die Wohnkostenzuschüsse oder -subventionen enthalten, oder andere

Unterstützungsleistungen umfassen. Innovative Rekrutierungsstrategien zur

gezielten Personalauswahl gewinnen unter diesen Voraussetzungen noch mehr an

Bedeutung."



Rund um die Welt



