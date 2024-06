Marktkommentar Borislav Ivanov (CSR): EU-Agrarsubventionen im Wandel: Wie die Gemeinsame Agrarpolitik unsere Landwirtschaft formt In einer Zeit, in der Klimapolitik und Umweltschutz zunehmend in den Fokus rücken, durchläuft die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union bedeutende Reformen.