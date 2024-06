New York (ots/PRNewswire) - Über PFM hinaus: Celent-Bericht lobt KI-gestützte

PFE als "führend im proaktiven Kundenengagement".



Personetics, der weltweite Marktführer für KI-basierte personalisierte Lösungen

für Finanzinstitute, wird in einem neuen Bericht des führenden Analystenhauses

Celent mit dem Titel "Personal Financial Engagement Solutions for Retail

Banking" (Individuelle Finanzengagement-Lösungen für das Privatkundengeschäft)

an prominenter Stelle erwähnt. Der Bericht analysiert eingehend den sich schnell

entwickelnden Bereich der Personal Financial Engagement (PFE)-Lösungen und die

Funktionen von 13 Anbietern.



Der Bericht von Celent hebt hervor, wie sich PFE-Lösungen deutlich über die

grundlegenden Tools für persönliches Finanzmanagement (PFM), Ausgabenanalyse und

Budgetierung hinaus entwickelt haben. Sie verwenden Echtzeit-Analysen, KI und

umfangreiche Transaktionsdaten, um Bankkunden direkt maßgeschneiderte

Empfehlungen, automatisierte Zielverfolgung, proaktive Beratung und

In dem Bericht heißt es: "Kundenengagement entwickelt sich zum wichtigstenMittel, mit dem Banken ihren Kunden ... durch hochgradig personalisiertes undhäufig proaktives Engagement ... einen dauerhaften Mehrwert bieten", und"Finanzinstitute sollten ihr Denken über Kundenengagement durch finanziellesWohlergehen schärfen und eine modernere Herangehensweise an PFE verfolgen".Personetics wird als weltweit führend anerkannt, wobei der Bericht besonders das"ausgereifte und sich weiterentwickelnde Produkt hervorhebt, das klar definierteKomponenten der Kundenbindung abdeckt". Der Bericht hebt die leistungsstarkenNo-Code-Tools von Personetics hervor, die den Finanzinstituten ermöglichen,individuelle, auf Finanzdaten basierende, umsetzbare Insights zu entwickeln undJourneys sowie differenzierte, proaktive und automatisierte Sparangebote,schnell umzusetzen."Personetics ist seit über einem Jahrzehnt führend im proaktivenKundenengagement und der Bereicherung des digitalen Bankerlebnisses", heißt esin dem Bericht von Celent. Das Angebot von Personetics ist stark auf den ROI fürBanken ausgerichtet und unterstützt zahlreiche Möglichkeiten der Kundenbindung,des Einlagenwachstums und des Cross-Sell/Service". Der Bericht zitiert mehreregrößere Bankkunden von Personetics, die "mithilfe dieser Plattform einebeeindruckende Kundenbindung erreicht haben", welche letztlich "einen messbarenWert für die Unternehmen darstellen sollte".Der Bericht betont, wie PFE-Lösungen Finanzinstituten gestatten, dieKundeninteraktion, die Kundenbindung, das Einlagenwachstum und dieCross-Selling-Möglichkeiten zu verbessern, indem sie personalisierte Funktionen