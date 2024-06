München (ots) - Der innovative Stromanbieter Rabot Charge ist deutscher Pionier

und führend im Bereich dynamischer Stromtarife. Auf der Messe EM Power Europe im

Rahmen der Smarter E zeigt das Unternehmen, wie Haushalte intelligent Strom

konsumieren bzw. die regelmäßigen Niedrigpreisphasen und Negativpreise an der

Strombörse zum Betrieb von Wärmepumpe, Elektroauto und Co. nutzen können.

Möglich wird dies durch Lastverschiebung flexibler Stromverbräuche in

Kombination mit dynamischen Börsenstromtarifen. Für eine praxistaugliche Nutzung

dieser Tarife werden zeitlich flexible Stromverbräuche automatisiert in Zeiten

niedriger Strompreise an der Börse verschoben.



Alle Haushalte profitieren: Interoperabilität dank Kooperationen







Dynamische Stromtarife von Rabot Charge fügen sich nahtlos in unterschiedlicheHaushalte ein; insbesondere auch in Haushalte mit Photovoltaikanlage undEnergiemanagementsystem. Das Unternehmen verfolgt einen offenen Ansatz: AlleHaushalte sollen seine dynamischen Strompreise nutzen können, unabhängig davon,welche Energie-Assets vorhanden oder von welchem Hersteller diese sind.Damit die Optimierung des Stromverbrauchs von Energie-Assets im Hinblick aufaktuelle Strompreise reibungslos funktioniert, kooperiert Rabot Charge mitzahlreichen Herstellern und Anbietern aus verschiedenen Sektoren; u.a. mitAnbietern von Energiemanagementsystemen (HEMS) und intelligenten Messsystemensowie Herstellern von PV- und Speicheranlagen sowie Wärmepumpen. Hierdurch willdas Unternehmen sicherstellen, dass sich seine dynamischen Strompreise optimalin den jeweiligen Haushalt integrieren. Konkret heißt das, dass sich derStromverbrauch unterschiedlicher Anlagen und Geräte an die aktuellePreisentwicklung der Strombörse anpassen lässt. Zu den zahlreichen Partnern desUnternehmens zählen u.a. BSH, clever-PV, Enerix, Essenpreis, gridX, inexogy,Solar Manager, Solarwatt, Vaillant und Wegatech."Wer unsere dynamischen Stromtarife nutzen möchte, muss sich nicht einbestimmtes Energiemanagementsystem, eine bestimmte Wallbox oder Wärmepumpezulegen. Unsere Verbrauchsoptimierung anhand dynamischer Strompreise soll inallen Haushalten und mit allen Herstellern funktionieren", sagt Jan Rabe, CEOvon Rabot Charge. Rabot Charge Kunden haben die Möglichkeit, ihre Assets perRabot Charge App oder über ein vorhandenes Energiemanagementsystem zu steuern.Mittlerweile nutzen 40.000 Haushalte die dynamischen Stromtarife von RabotCharge, wodurch das Unternehmen einer der führenden Anbieter für dieses neue,dynamische Tarifmodell ist. Ab 2025 müssen alle Stromversorger, inklusive dergroßen Stromkonzerne, dynamische Stromtarife ins Portfolio aufnehmen. RabotCharge hat sich früh auf die Stromversorgung zu dynamischen Strompreisenspezialisiert und verfügt über entsprechend großes Know-how.Bei dynamischen Stromtarifen beziehen Kunden anstatt zum immer gleich hohenPreis ihren Strom zu realen Marktpreisen der Börse zuzüglich üblicher undvorgeschriebener Nebenkosten, wie Netzentgelte, Steuern und Abgaben etc.. DieStrompreise an der Börse schwanken und genau hierin liegt der Vorteil. So hatder Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. in seiner Stellungnahme [1]klargestellt: "Seit Langem weist der vzbv darauf hin, dass es Verbraucher:innenmöglich sein muss, mit Hilfe von dynamischen Tarifen ihren Stromverbrauchanzupassen und gleichzeitig von geringeren Strompreisen zu profitieren. Dieskann zu einer Kostenersparnis führen (...). Je höher die flexiblenStromverbräuche im Haushalt, desto größer sind die möglichen Einsparungen. Umdie Stromverbräuche im Haushalt den jeweiligen Börsenstrompreisen im Laufe desTages zuordnen zu können, sind Smart Meter unverzichtbar.Maximale Kostenersparnis dank Optimierung am Day-Ahead und Intraday-MarktRabot Charge setzt bei der preislichen Optimierung nicht nur auf denDay-Ahead-Markt der Strombörse, wie im Markt oft üblich, sondern nutztzusätzlich den Intraday-Markt, um auch untertägig Strompreise und Verbräuche zuoptimieren. Auf diese Weise profitieren Verbraucher von kurzfristigen oderunvorhergesehenen Preisstürzen im Tageshandel der Strombörse. "Wir verschiebendie Stromverbräuche unserer Kunden automatisiert in Niedrigpreisphasen derBörse. Die Preise der Strombörse geben wir dabei plus der üblichen undvorgeschriebenen Nebenkosten weiter. Durch unsere zusätzliche untertägigeOptimierung auf Basis des Intraday-Marktes holen wir für Kunden maximaleErsparnisse raus", sagt Jan Rabe.[1]Stellungnahme Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vom 27. Januar 2023 zumRegierungsentwurf des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung derEnergiewende, Punkt 6Pressekontakt:public performance,Miriam Piecuch, 20251 Hamburg,T +49 ((0)40 23 80 12 83,Mail mailto:mp@publicperformance.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168107/5802753OTS: Rabot Charge