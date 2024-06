Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Das duale Gesundheitssystem in Deutschland zeichnet sich durchdas Nebeneinander der privaten und der gesetzlichen Krankenkassen aus. Es ist inEuropa einzigartig und in der Bundesrepublik immer wieder kontrovers diskutiert.Die jüngsten Vorstöße im Rahmen der geplanten Krankenhausreform haben dieDebatte neu entfacht. Einige Stimmen fordern die Abschaffung der privatenKrankenkassen und eine Vereinheitlichung der Krankenversicherung. Markus Knapp,Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und verantwortlichfür die Bereiche Versicherungen, Zentrale Vertriebsentwicklung sowie Fach- undVertriebsausbildung, verfolgt die Diskussion seit vielen Jahren und findet: Dasduale Gesundheitssystem ist eine Errungenschaft - mit Vorteilen für alle.Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau, die zwischen 2020 und 2022geboren wurde, liegt bei 83,2 Jahren, die eines Mannes bei 78,3 Jahren. Tendenzsteigend, die Deutschen werden immer älter. Das liegt zum einen daran, dass dieMenschen heute gesünder leben und ihre Arbeit körperlich weniger anstrengendist. Zum anderen profitieren sie von einer sehr guten medizinischen Versorgung.Die moderne Forschung und die technischen Fortschritte im Bereich derHumanmedizin ermöglichen Behandlungsmöglichkeiten und Präventionsmaßnahmen fürklassische Altersleiden wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Die private Krankenversicherung als finanzielle Stütze des GesamtsystemsDer Zugang für alle zu dieser medizinischen Versorgung wird in Deutschland durchdie gesetzliche Krankenversicherung ermöglicht. Das ihr zugrunde liegendeSolidaritätsprinzip stellt sicher, dass alle gesetzlich Versicherten dengleichen Anspruch darauf haben - unabhängig von der Höhe ihres Einkommens oderder gezahlten Beiträge in die Krankenversicherung. Allerdings ächzt das Systemnun schon seit Jahren unter den Folgen des demografischen Wandels und dersteigenden Kosten in der Medizin. Nicht selten beschwören Journalisten,Politiker und Meinungsmacher den System-Kollaps in der Gesundheitsversorgung.Doch die Abschaffung des dualen Systems oder vielmehr die Vereinheitlichung derKrankenversicherung ist keine Lösung. Zumal eine zwangsweise Einführung keineVerbesserung der medizinischen Versorgung für alle Versicherten erzielen könnte.Ganz im Gegenteil. Denn die private Krankenversicherung (PKV) fungiert mit ihremÄquivalenzprinzip aktuell als eine Stütze der gesetzlichen Kassen. Sie sichertdie Finanzierbarkeit des Systems. Im Jahr 2022 flossen über 41 Milliarden Euro