Solingen (ots) - 15% der Azubi-Bewerbenden brechen nach der Zusage im

Bewerbungsverfahren den Kontakt zum Betrieb wieder ab. Der Ausbildungsmarkt

bleibt im Krisenjahr 2024 kandidatenorientiert. Das ist das Ergebnis des ersten

Teils der Studie "Azubi-Recruiting Trends 2024".



An der von dem Ausbildungsspezialisten u-form Testsysteme durchgeführten

Online-Umfrage zum Azubi-Marketing und -Recruiting haben in diesem Jahr 4.941

Schüler*innen und Azubis sowie 1.752 Ausbildungsverantwortliche teilgenommen.

12% der befragten Jugendlichen haben schon einmal vor dem Abschluss des

Ausbildungsvertrags ein Ausbildungsunternehmen geghostet, 3% danach. Von den

Ausbildungsbetrieben haben 60% schon einmal ein solches Azubi-Ghosting erlebt.





Übernahme? Nein Danke!Trotz Kriegen und Krisen bleibt der Ausbildungsmarkt aktuellkandidatenorientiert: 51% der Azubi-Bewerbenden können sich den Ausbildungsplatzaus mehreren Angeboten aussuchen. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr (52%)nur leicht gesunken. Einen weiteren Hinweis auf kandidatenorientierteArbeitsmärkte, in denen sich die Fachkräfte von morgen ihre beruflichen Optionenaussuchen können, bietet eine weitere Zahl: Nur 45% der Azubis möchten "aufjeden Fall" nach der Ausbildung in ihrem Betrieb weiterarbeiten. Zu denRecruitingherausforderungen kommen also solche der Bindung.Idee einer "Grundlagenausbildung" breit akzeptiertNach wie vor ist die berufliche Desorientierung bei den Azubi-Bewerbenden groß.Tatsächlich wussten nur 32 % der befragten Auszubildenden nach ihrem letztenSchulabschluss, welche Ausbildung sie machen möchten. 87% der befragtenSchüler*innen und Auszubildenden gefällt deshalb die Idee einer"Grundlagenausbildung". Bei dieser würden Azubis mit einem halbenOrientierungsjahr beginnen, verschiedene Bereiche durchlaufen und sich dann füreinen konkreten Ausbildungsberuf entscheiden.Mangelnder realistischer AusblickEine große Rolle im Wettbewerb um die Azubis spielt das Image alsAusbildungsbetrieb: Die Ausbildungsverantwortlichen selbst zweifeln jedoch ander Strahlkraft des eigenen Angebots. Nur 34% stimmen der Aussageuneingeschränkt zu, ihr Angebot genieße bei Bewerbenden einen "sehr guten Ruf".Kommt es deshalb häufig zum "Überverkauf" von Beruf und Ausbildungsbetrieb inder Bewerbungsphase durch die Betriebe? Nur 39% der Azubi-Bewerbenden könnenjedenfalls das positive Bild vom Ausbildungsbetrieb später als Azubisuneingeschränkt bestätigen.Fehlende Passung bei den KanälenDer wichtigste Kanal für die Suche nach einem Ausbildungsplatz ist fürBewerbende die Suchmaschine Google (83% "sehr häufige" oder "häufige" Nutzung).