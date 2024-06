Verantwortlich für den jüngsten Kursrutsch ist Analyst Naresh Chouhan vom Research-Haus Intron Health. In einer Studie mit einem Kursziel von 7 Euro empfiehlt er den Verkauf der Papiere. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2024 liegt 22 Prozent unter dem Konsens, obwohl dieser im letzten Monat bereits deutlich nach unten korrigiert wurde. Auch eine erwartete starke Belebung im zweiten Halbjahr ändert nichts an seiner niedrigen Ebitda-Prognose.

Die Papiere des Wirkstoffforschers erreichten mit einem Minus von knapp neun Prozent die Marke von 7,62 Euro und damit ihren niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2017. In diesem Jahr haben die Titel etwa zwei Drittel ihres Wertes verloren. Innerhalb der DAX-Familie ist das gemeinsam mit HelloFresh die schwächste Entwicklung.

Chouhan identifiziert insgesamt fünf Risikofaktoren, für die es keine schnellen Lösungen gibt. Am meisten beunruhigt ihn der schwache operative Hebel, der bereits vor der Cyberattacke erkennbar war. Trotz positiver Umsatzentwicklung bleibe unterm Strich zu wenig übrig. Evotec generiere kaum profitable Umsätze, so Chouhan.

Zudem hält er es für realistisch, dass Kreditvereinbarungen gebrochen werden könnten. Dies sei zwar isoliert betrachtet kein großes Problem, unterstreiche jedoch zusätzlich die operativen Schwierigkeiten.

Nicht alle Analysten sind so bearish wie Chouhan. Vor einer Woche hatte die kanadische Bank RBC ihre Bewertung für Evotec mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Outperform" beibehalten. Analyst Charles Weston hat sein Bewertungsmodell für das Unternehmen in seinem Kommentar an die Ergebnisse des ersten Quartals angepasst. Der Schwerpunkt liege demnach weiterhin auf dem Ausblick zum zweiten Quartal. Das Kursziel liegt über 100 Prozent über dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

