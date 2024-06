Frankfurt am Main (ots) - Der Fernleitungsnetzbetreiber bayernets investiert 210

Millionen EUR in die Energieinfrastruktur in Bayern und verbessert damit die

technische Anbindung Baden-Württembergs. Die KfW IPEX-Bank, Commerzbank und DZ

Bank stellen jeweils ein Drittel der Summe.



Die Investitionen dienen dem Bau der 40,5 Kilometer langen Gastransportleitung

AUGUSTA, die den Netzknotenpunkt Wertingen im Landkreis Dillingen an der Donau

mit dem Netzknotenpunkt Kötz im Landkreis Günzburg verbinden wird. Bereits zum

Start wird die Leitung die grundsätzlichen Anforderungen für den Transport von

Wasserstoff, der mittel- und langfristig durch die Pipeline fließen wird,

erfüllen.







Bayern und Baden-Württemberg langfristig zu sichern und zukünftig den Transport

von Wasserstoff zu ermöglichen", sagt Andreas Ufer, Mitglied der

Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir sind stolz darauf, mit unserer

Finanzierung zur Dekarbonisierung der Industriezentren im Süden Deutschlands und

damit zu einem starken Industriestandort Deutschland beizutragen."



AUGUSTA schließt an den geplanten SoutH2 Corridor an, der eine gemeinsame

Initiative von vier europäischen Fernleitungsnetzbetreibern aus Deutschland,

Österreich und Italien ist. Ab 2030 soll über diese Verbindung grüner

Wasserstoff aus Nordafrika, Algerien und Tunesien bis an den

österreichisch-deutschen Grenzpunkt Burghausen transportiert und im Weiteren

über HyPipe Bavaria in Deutschland weiterverteilt werden.



Pressekontakt:



Antje Schlagenhaufer

E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-4009

http://www.kfw-ipex-bank.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5802780

OTS: KfW IPEX-Bank





