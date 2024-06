Hamburg (ots) - nextMedia.Hamburg gibt die fünf ausgewählten Teams für den Media

Lift Inkubator 2024 bekannt. Der Inkubator unterstützt vielversprechende

Start-ups an der Schnittstelle von Content und Technologie. Die Teams erhalten

jeweils eine Förderung von 15.000 EUR, umfassendes Mentoring und Coaching über

vier Monate sowie Arbeitsplätze im SPACE in Hamburg.



Die Auswahl der Teams erfolgte durch eine renommierte Jury, bestehend aus Carina

Laudage (Gruner + Jahr/RTL), Vera Strauch (Female Leadership Academy), Dr. Nina

Klaß (nextMedia.Hamburg), Philip Brandecker (Xing SE), Isabelle Ewald (BDO

Germany) und Jens Unrau (Behörde für Kultur und Medien Hamburg).





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Media Lift Inkubator hat bereits in den vergangenen Durchgängen erfolgreicheStart-ups wie musicube, BotTalk und die Female Leadership Academy gefördert undgeht nun in die sechste Runde. Der Kick-off des neuen Batches findet am 19. Juni2024 in Hamburg im SPACE statt.Die fünf ausgewählten Teams im Jahr 2024 sind:1. NextGen Innovators (NGI)- Gründer*innen : Sarah Kübler und Sebastian Niemann- Konzept: NGI bringt die erfolgreichsten deutschen Creator mit denvielversprechendsten Start-ups zusammen. Die erfahrenen Gründer*innen habendas erprobte Media for Equity Modell gänzlich neu gedacht und nutzen dasaktuelle Marktumfeld um den Creator-Markt zu disruptieren - inklusive DownsideProtection für Creators und Start-ups, damit ein echter Win-Win entsteht.2. GeoSci- Gründer*innen : Florian Gruenwald, Lena Brüder und Thorsten Rieß- Konzept : GeoSci hilft Menschen, die besten Orte zum Leben und Urlauben zufinden. Mithilfe von lagecheck.com bietet GeoSci KI-generierte Beschreibungenvon Nachbarschaften sowie detaillierte Karten, um Fragen zu Wohnqualität,Barrierefreiheit und Verkehrsanbindung zu beantworten. B2B-Kunden, darunterImmobilien- und Reiseportale sowie Medienunternehmen, nutzen diese Analysen,um ihren Kunden Transparenz zu bieten und den Rechercheaufwand zu minimieren.- Webiste : https://geosci.de/3. Klima&so- Gründer : Patrick Schnitzler und Jean-Paul Laue- Konzept : Mit klima&so können Brands und Creator klimaneutral auf Social Mediaposten und ihr Engagement transparent in ihre Community kommunizieren. Warumdas so wichtig ist? Ein virales TikTok-Video, das 20 Sekunden dauert und vonmehreren Millionen Menschen angesehen wird, erzeugt einen vergleichbarenKlima-Fußabdruck wie 45 Flüge von Frankfurt nach New York.- Website : https://www.klimaundso.de (https://klimaundso.de/)4. International Podcast Network (Arbeitstitel, Name des Start-ups steht noch