Frankfurt am Main (ots) -



- Unterschiedliche Entwicklungen bei Gründungen im Vollerwerb (- 8 %) und

Nebenerwerb (+ 11 %)

- Anteil der Gründerinnen steigt auf 44 %

- Präferenz für berufliche Selbstständigkeit bundesweit am höchsten in Hamburg,

am niedrigsten in Sachsen-Anhalt



Nach dem deutlichen Rücksetzer im Vorjahr (- 9 %) ist die Zahl der

Existenzgründungen in Deutschland 2023 wieder angestiegen, allerdings nur leicht

um 3 %: 568.000 Menschen gingen im vergangenen Jahr den Schritt in die

berufliche Selbstständigkeit, wie der aktuelle KfW-Gründungsmonitor von KfW

Research zeigt. Die Entwicklungen bei Voll- und Nebenerwerbsgründungen verliefen

unterschiedlich. Während im Vollerwerb die Zahl der Gründungen erneut zurückging

auf 205.000 (- 8 %), legte sie bei Nebenerwerbsgründungen auf 363.000 zu (+ 11

%).







64 Jahren, die eine Gründung aktiv planen, ist von 4,5 % im Jahr 2022 auf

zuletzt 3,6 % eingeknickt. Der gesamte Gründungsprozess von Idee bis Umsetzung

dauert im Durchschnitt mehrere Monate, und es wird zudem nur ein Bruchteil der

Gründungsplanungen realisiert. Die Quote der Gründungsplanungen, bei denen die

Umsetzung in den nächsten zwölf Monaten wahrscheinlich ist, beträgt nur noch 2,2

% (Vorjahr: 2,5 %).



"Gesamtwirtschaftlich gab es 2023 kaum Impulse für Existenzgründungen. Sowohl

Konjunktur als auch Arbeitsmarkt stagnierten und haben die Gründungstätigkeit

weder besonders befördert noch belastet. Unterm Strich ergibt sich ein kleines

Plus bei der Zahl der Gründungen", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin

der KfW. "Für das laufende Jahr ist vom makroökonomischen Umfeld weiter wenig

Rückenwind zu erwarten. Zusammen mit einer deutlich gesunkenen Zahl an

Gründungsplanungen im vergangenen Jahr dürfte dies leider wieder für einen

Rückgang der Gründungstätigkeit 2024 sorgen. Jährlich werden etwa doppelt so

viele Gründungspläne abgebrochen, wie Gründungen realisiert werden. Wenn wir es

schaffen, diese Abbruchquote zu reduzieren, wäre schon viel für die

Gründungstätigkeit getan. Ein Schlüssel dafür ist Finanzwissen, mit dem viele

Gründungshemmnisse seltener werden."



Der Anteil der Gründerinnen im Jahr 2023 beträgt 44 % und liegt somit knapp über

dem bisherigen Höchstwert von 43 % der Jahre 2013-2015. Getrennt nach Voll- und

Nebenerwerb bleiben die neuen Anteile mit 40 % und 46 % jedoch unter ihren

bisherigen Höchstständen von 41 % (2014) und 50 % (2008). Im langjährigen

Durchschnitt entfallen 39 % der Gründungstätigkeit auf Frauen. Das vergangene

Jahr liegt somit zwar recht deutlich über dem Durchschnitt, bleibt gleichzeitig



