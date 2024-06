Feldkirchen in Kärnten/Berlin/Stockholm (ots) - Laut einer aktuellen Studie des

Marktforschungsunternehmens UScale ist der österreichische Ladelösungsspezialist

go-e führender Anbieter im Bereich Home Charging in Deutschland. Zum gleichen

Ergebnis kommt das britische Marktforschungsinstitut LCP Delta in einer

separaten Studie, nach der Ladestationen von go-e im vergangenen Jahr in

Deutschlands Einfamilienhäusern am häufigsten installiert wurden. Im größten

Automarkt Europas wird mittlerweile jedes siebte E-Auto zu Hause mit einer go-e

Wallbox aufgeladen. Die smarten Ladelösungen aus Österreich überzeugen die

Nutzer vor allem durch ihre Qualität und einfache Handhabung. Das bestätigte nun

auch die Studie mit der höchsten gemessenen Weiterempfehlungsrate unter allen

Wallbox-Herstellern: go-e Kunden raten auch ihren Freunden und Bekannten sehr

gerne zur Ladestation von go-e.



Während Europas wichtigster Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität

präsentiert der Hersteller vom 19. bis 21. Juni in München die nächste

Wallbox-Generation. Diese adressiert speziell die Bedürfnisse von Unternehmen,

Dienstwagenfahrern oder Mehrparteienhäusern.









Die Ergebnisse der im April 2024 durchgeführten Wallbox-Pricing-Studie des

Stuttgarter Instituts UScale, in der 1.011 E-Auto-Fahrer befragt wurden,

bestätigen den Erfolg von go-e. Die Studie zeigt, dass E-Mobilität hinsichtlich

Langstrecken- und Alltagstauglichkeit mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft

angekommen ist und die Nachfrage nach komfortablen Ladelösungen für zu Hause

stetig steigt.



Die E-Mobilität ist ein wesentlicher Treiber für die Erreichung der europäischen

Klimaziele. Und für eine nachhaltige Energiewende braucht es insbesondere smarte

Ladelösungen, damit Verbraucher*innen ihre reinen Elektroautos oder

Plug-In-Hybride möglichst günstig laden und gleichzeitig einen Beitrag zur

Stabilität der Stromnetze leisten, wenn Millionen von Elektroautos gleichzeitig

laden. Daher hat sich go-e von Beginn an ausschließlich auf die

Weiterentwicklung von smarten Ladelösungen konzentriert. Laut

Marktforschungsstudie ist das Unternehmen aus Österreich als Marktführer im

Bereich Home Charging ein wichtiger Player beim Hochlauf der E-Mobilität. Auch

unabhängige Tests z. B. vom ADAC (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektrom

obilitaet/laden/wallboxen/go-echager-homefix-11-kw-id-4611/) , ÖAMTC, Stiftung

Warentest, Auto Bild

(https://www.autobild.de/produkttests/wallbox-test-20198145.html) , electricar,

Haus und Garten Test oder F.A.Z. Kaufkompass

(https://www.faz.net/kaufkompass/vergleich/die-beste-wallbox/) bestätigten den Seite 2 ► Seite 1 von 3



