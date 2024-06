Deutsche Anleihen geben nach - Stabilisierung in Frankreich Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Woche gestartet. Gegen Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 132,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf …