Der Chief Investment Officer der RBA weist auf eine Diskrepanz zwischen dem Anleihe- und dem Aktienmarkt hin, die auf eine baldige Marktkorrektur hindeuten könnte. Auf dem Anleihemarkt verengten sich die Kreditspreads, was typischerweise der Fall sei, wenn die Unternehmensgewinne steigen. Der Aktienmarkt werde jedoch nur von einer kleinen Gruppe von Aktien dominiert, was bedeute, dass die Gewinne der meisten Unternehmen nicht steigen, so Bernstein.

In einer kürzlich veröffentlichten Notiz merkt Bernstein an, dass nur eine kleine Gruppe von Aktien den Markt stützt und dass die Mega-Cap-Leader einen Großteil ihrer Gewinne wieder abgeben und in Zukunft nur noch geringe Erträge erzielen würden.

Es gebe demnach eine Reihe von Gründen, die diese Diskrepanz erklären könnten. Der Anleihemarkt könnte ein falsches Signal aussenden, was bedeuten würde, dass ein Kreditereignis und eine Welle von Unternehmensinsolvenzen bevorstehen könnte, so Bernstein weiter.

Die wahrscheinlichere Erklärung sei jedoch, dass die teuersten Aktien auf dem Markt weit überbewertet sind und auf eine Korrektur zusteuern, während der Anleihemarkt eine zunehmende Stärke der übrigen Unternehmen signalisiere, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt.

"Fundamental gesehen macht das keinen Sinn. Der Anleihemarkt sagt, dass die Unternehmensgewinne stark sein werden, aber der Aktienmarkt mit dieser unglaublich engen Führung von sieben Unternehmen sagt, dass es eine apokalyptische Gewinnprognose ist", sagte Bernstein in einem Interview mit Business Insider. "Ich denke, der Aktienmarkt befindet sich in einer Blase und der Anleihemarkt hat Recht."

Bernstein prognostiziert nicht, wann die Blase platzen könnte, aber sie könnte der Wirtschaft ernsthaften "Schaden" zufügen, mit Aktienverlusten, die dem Dotcom-Crash in nichts nachstünden, warnt er. Im schlimmsten Fall, so seine Prognose, könnten die am höchsten bewerteten Aktien um 50 Prozent fallen. "Ich glaube, das ist es, was uns bevorsteht. Es sind mehrere Jahre mit erheblicher Underperformance."

Für Anleger, die in anderen Bereichen des Marktes diversifiziert sind, könnte dies jedoch eine hervorragende Gelegenheit sein, so der Experte. Er wies darauf hin, dass seine Firma in praktisch jedem anderen Bereich des Marktes mit Ausnahme der sieben wichtigsten Mega-Cap-Aktien bullish ist.

"Wir mögen alles außer sieben Aktien. Ich glaube, dass die Chancen so groß sind wie noch nie in meiner gesamten Laufbahn. Ich denke, dass die Chancen hier monströs sind".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion