Lech am Arlberg (ots) - Bei der dritten Auflage des Symposium diskutierten über

30 Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen in den neuen

Lechwelten.



Unter dem Leitgedanken "Fakten schaffen, Meinung bilden" widmet sich das

jährliche Symposium Impact Lech der Frage, welche Auswirkungen aktuelle

Erkenntnisse und Ereignisse auf den Menschen und die Gesellschaft haben. "Bei

Kongressen treffen sich meist Fachleute aus derselben Disziplin. Das zentrale

Anliegen von Impact Lech ist es, Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildner aus

verschiedenen Disziplinen an einen Tisch zu bringen, um so einen möglichst

breiten Diskurs zu führen", so Markus Hengstschläger .







Lechwelten diskutierten, ein breites Spektrum an Denkanstößen und Analysen -

dieses Mal zum zum Thema "Sicherheit". Rudolf Striedinger (Chef des

Generalstabes des österreichischen Bundesheeres) sprach über den "Ausbauplan

2032+", der eine erhebliche finanzielle Aufstockung beinhaltet, um die

Verteidigungsfähigkeit Österreichs durch Investitionen in neue Ausrüstung,

Infrastruktur und Personal zu stärken.



"Um sich als Wirtschaftsstandort zu behaupten, müssen wir innovativ sein",

erklärte Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Österreichischen

Forschungsförderungsgesellschaft. "Es braucht ehrliche Kommunikation und

Offenheit für neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und

Gesellschaft."



Michael Strugl (CEO der Verbund AG) widmete sich dem Thema

Energieversorgungssicherheit. "Wenn wir ihr nicht die notwendige Aufmerksamkeit

schenken, verspielen wir den Wirtschaftsstandort", erklärte Strugl. Jochen

Trommer (KPMG Director) thematisierte Erfordernisse, die neben dem Druck des

globalen Wettbewerbs in Krisenzeiten zunehmen würden: "Die Anzahl an

regulatorischen Anforderungen und Transparenz-Pflichten, die Unternehmen zu

erfüllen haben, nimmt weltweit zu. Nachhaltigkeitsberichterstattung und

Cybersecurity sind nur zwei von vielen Themen, mit denen sich Unternehmen

aktuell auseinandersetzen müssen." Letzterem Thema widmete sich Jochen Borenich

(Vorstand Cancom), für den "Sicherheit im Cyberraum in einer vernetzten Welt, in

der Gesundheitsdaten gespeichert werden oder Produktionsanlagen und

Energiesysteme steuerbar sind, von enormer Bedeutung ist." Axel Dick (Business

Development, qualityaustria) analysierte die Sicherheit als vielschichtige

Dimension in Unternehmen, die sich in einem Integrierten Managementsystem

effektiv zusammenführen ließen.



Valerie Hackl (Managing Director Autro Control) sprach über Sicherheit im

Verkehr und Transportwesen. Die ehemalige Korrespondentin des ORF in Washington,

Hannelore Veit, nahm einen erneut möglichen Sieg Donald Trumps bei den

Präsidentschaftswahlen im November ins Visier. "Trumps Popularität steigt

weiterhin, weil er nicht dem politischen Establishment angehört, unter ihm die

Wirtschaft sehr gut gelaufen ist und er es versteht, Menschen zu begeistern", so

Veit. Die Journalistin meinte zudem, dass Europa gut beraten wäre, sich

"selbstbewusster auf der globalen Bühne zu positionieren, um besser auf eine

mögliche Rückkehr Trumps vorbereitet zu sein."



Aus weiteren unterschiedlichen Blickwinkeln analysierten den "Faktor Sicherheit"

bei Impact Lech auch u.a. Kriminalpsychologe Thomas Müller, Philosoph Konrad

Paul Liessmann, Sabine Herlitschka (CEO Infineon Technologies Austria), Patricia

Neumann (CEO Siemens Österreich), Volker Viechtbauer (Red Bull), Peter

Brabeck-Letmathe (ehemaliger CEO Nestlé), Christina Wilfinger (CEO

Österreich) und Paul Krisai (ehemaliger ORF-Korrespondent in Moskau).



Einen Höhepunkt von Impact Lech 2024 bildete ein Online-Livegespräch von Markus

Hengstschläger mit dem aktuellen Formel 1-Weltmeister Max Verstappen zum Thema

"Sichere Technik".



Nach vier Tagen intensiven Austauschs zog Hermann Fercher , Direktor von Lech

Zürs Tourismus, zufrieden Bilanz: "Lech hat sich mit Impact Lech wieder als

inspirierender Denkraum inmitten unserer imposanten Bergwelt erwiesen. Auch die

neuen Lechwelten, mit denen wir echte Maßstäbe setzen, haben sich als perfekte

Veranstaltungslocation bestätigt. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe

von Impact Lech, die vom 12. bis 15. Juni 2025 stattfinden wird."



