Offenbach am Main (ots) - Das Beratungsprogramm QuABB der hessischen

Landesregierung hat Anfang dieses Monats seinen 20.000sten Beratungsfall

begleitet. QuABB steht für Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und

Berufsschule. Ziel der Beratung und Begleitung ist es, Ausbildungsabbrüchen

präventiv entgegenzuwirken und damit einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in

Hessen zu leisten. Auszubildende, Betriebe und Lehrkräfte aus Berufsschulen

können sich an die Ausbildungsbegleiter*innen von QuABB wenden, wenn während der

Ausbildung Schwierigkeiten auftreten. Die Beratungsfachkräfte unterstützen bei

der Problemlösung, bis die Ausbildung stabilisiert oder eine

Anschlussperspektive gefunden ist.



Individuelle Herausforderungen und langfristig Auswirkungen von

Ausbildungsabbrüchen







Mann fast 50 Stunden an sechseinhalb Tagen in der Woche in einer Bäckerei

arbeiten. Ein anderer Azubi ist von Abschiebung bedroht und kann sich nicht auf

seine Lehre konzentrieren. Und eine junge Frau muss sich neben der Ausbildung um

ihre jüngeren Geschwister kümmern, weil die Eltern schwer krank sind.

Auszubildende profitieren kurzfristig von der Unterstützung in solchen

schwierigen Phasen der Ausbildung und langfristig durch die Verbesserung ihrer

Perspektive auf dem Arbeitsmarkt. Auch Betriebe haben ein Interesse daran, dass

ihre Azubis die Ausbildung erfolgreich abschließen. Eine Ausbildung kostet den

Betrieb nach einer Erhebung des Bundesinstituts für Berufliche Bildung

durchschnittlich 6.478 Euro pro Jahr - eine Investition in die Zukunft, die

verloren geht, wenn die Ausbildung nicht abgeschlossen wird. Darüber hinaus

verursachen Ausbildungsabbrüche gesellschaftliche Kosten. Zum einen fallen

Lohnsteuereinnahmen und Beiträge in die Sozialversicherungen weg. Zum anderen

entstehen bei Arbeitslosigkeit Kosten durch Transferzahlungen.



Prävention als wichtiger Faktor



Bei vielen Schwierigkeiten ist es wichtig, schnell zu handeln. Denn wenn der

Konflikt im Betrieb erst mal eskaliert ist oder Auszubildende im Unterricht den

Anschluss verloren haben, sinken die Chancen, dass eine Unterstützung

erfolgreich ist. Deswegen umfasst QuABB präventive Maßnahmen, die die

beteiligten Akteur*innen für sich anbahnende Probleme sensibilisieren und dafür

sorgen sollen, dass Ratsuchende rechtzeitig die passende Unterstützung erhalten.

Auf der Website des Programms ( http://www.quabb-hessen.de ) finden sich

zahlreiche Materialien zum Thema, die von Azubis, Ausbilder*innen und

Lehrkräften kostenlos genutzt werden können. Seite 2 ► Seite 1 von 2



