NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten dürften es zum Wochenauftakt ruhig angehen lassen. Sie wägten die Aussichten, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr mit einer geldpolitischen Lockerung beginnen könnte, gegen die Befürchtung ab, dass die jüngste Kursrally Anzeichen einer Übertreibung aufweist, hieß es am Markt. US-Wirtschaftsdaten lieferten zum Wochenstart kaum Impulse. So hellte sich Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im Juni deutlich auf.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 38 4778 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 dürfte 0,1 Prozent höher eröffnen.