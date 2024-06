Neben zahlreichen fundamentalen Gründen wie niedrigeren Unternehmenssteuern, weniger Bürokratie, Pragmatismus und einer schnellen Anpassungsfähigkeit hat sich der US-Markt in den letzten Jahren aber auch momentumgetrieben weiter verteuert. Erkennbar wird dies beispielsweise am Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis , das auf den inflationsbereinigten Gewinnen der vergangenen zehn Jahre basiert und seit Februar 2009 bis heute von 14,12 auf 35,37 gestiegen ist (17.06.2024). Nur im Jahr 1999 lag es im historischen Vergleich mit 44,2 noch höher.

Europa ist günstig bewertet

Europäische Small- und Large-Caps notieren hingegen derzeit zu Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) von 12,9 beziehungsweise 13,6 und zu Dividendenrenditen von 3,08 Prozent beziehungsweise 3,15 Prozent (Stand: Mai 2024).

Die Geschichte zeigt, dass Bewertungen immer wieder zu ihrem langfristigen Mittelwert oder darüber hinaus zurückkehren. Teure Märkte werden so in der Folge wieder attraktiver und günstige Aktien performen stärker.

Letztere sind derzeit in Europa zu finden. Zwar gibt es zahlreiche Gründe, die das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen. Doch diese Probleme werden aufgrund demokratischer und marktwirtschaftlicher Prozesse im Zeitverlauf ausgeräumt. So sind beispielsweise die Energiepreise bereits deutlich gesunken. Zudem ermöglichte die niedrige Inflation zuletzt bereits eine erste Zinssenkung.

Viele Großinvestoren wie Goldman Sachs, Lazard und weitere sind deshalb aktuell für den europäischen Markt eher optimistisch.

Welche ETFs und Aktienfonds könnten davon profitieren?

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF

Ein Indexfonds, der physisch in 424 große Unternehmen aus 15 europäischen Ländern investiert, ist der iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR. Er wurde im Juli 2007 in Irland aufgelegt, schüttet seine Erträge aus und besitzt eine geringe jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,12 Prozent. Mittlerweile verwaltet der Aktienfonds 8,09 Milliarden Euro und notiert noch zu einer Ausschüttungsrendite von 2,79 Prozent (17.06.2024).

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Dieser Indexfonds investiert in europäische Nebenwerte (Small Caps), die noch attraktiver als große Unternehmen scheinen. Der Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF wurde im Januar 2008 in Luxemburg aufgelegt und hält 899 verschiedene Aktien.

Er thesauriert seine Erträge und verwaltet bereits 1,60 Milliarden Euro (17.06.2024). Trotz der deutlich günstigeren Bewertung gegenüber US-Large-Caps konnte er bisher sogar mit ihnen mithalten.

Aktive europäische Aktienfonds

Daneben existieren zahlreiche gut gemanagte Top-Aktienfonds, die in europäische Unternehmen investieren.

Einer von ihnen ist der MFS Meridian Funds – European Value Fund. Er ist bereits seit Oktober 2002 am Markt und investiert in unterbewertete europäische Unternehmen mit guter Investmentqualität. Die Strategie resultiert bisher in Überrenditen, sodass Anleger bereits 2,64 Milliarden Euro investiert haben (17.06.2024). Morningstar zeichnet ihn mit vier von fünf Sternen aus.

Ein zweiter langjährig erfolgreicher Aktienfonds ist er SQUAD - Value, der auch in einer B-Version verfügbar ist. Er wurde im September 2004 in Luxemburg als Mischfonds aufgelegt und investiert nach Value-Investing-Prinzipien in europäische Unternehmen, wobei er dem Portfolio auch Anleihen beimischen kann. Er schüttet seine Erträge aus und verwaltet aktuell 169,71 Millionen Euro (17.06.2024). Morningstar zeichnet ihn ebenfalls mit vier von fünf Sternen aus.

Fazit Aktien Europa

Europäische Aktien sind in ihrer Bewertung hinter den US-Werten zurückgeblieben, wodurch sie in den kommenden Jahren aufholen könnten. Im Zuge dessen sind ETFs und aktive Fonds, die in attraktive Aktien investieren, wahrscheinlich eine gute Wahl.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte