Bielefeld (ots) - Die Erstellung von Nachhaltigkeits-Reportings ist für

Unternehmen heutzutage eine Selbstverständlichkeit und dreht sich primär um die

Fragen "wann" und "wie". Angesichts der neuen ESG-Reportingpflicht gewinnt

dieses Thema für mittelständische Unternehmen zunehmend an Relevanz.

Kaufmännische Abteilungen, als Verwalter der Unternehmensdaten, spielen dabei

eine zentrale Rolle. Diamant Software, der Spezialist für Rechnungswesen- und

Controllingsoftware, bietet in Zusammenarbeit mit cubemos kundenorientierte

Lösungen, um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden.



Diamant und cubemos passen beim ESG-Reporting perfekt zusammen





Der Softwareentwickler cubemos hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen beiallen Themen und Herausforderungen des ESG-Reportings zu unterstützen - unddiese weitestmöglich zu automatisieren. Die Verbindung zu Diamant/4, deraktuellen Rechnungswesen- und Controllingsoftware aus dem Hause DiamantSoftware, ist schnell hergestellt. Diese leistet im ESG-Kontext Unterstützungals wichtige Datenquelle. Dr. Dirk Goldner, CIO/CTO und Geschäftsführer beiDiamant Software, gibt hierfür ein Praxisbeispiel: "Diamant/4 stellt alletypischen Kennzahlen wie die Bilanz- und GuV-Positionen zur Verfügung. ImESG-Kontext sind das zum Beispiel Angaben zu den Benzinverbräuchen, gefahreneKilometer der Firmenflotte oder auch Angaben für den Strom- bzw.Wasserverbrauch. Hier ergänzen sich cubemos und Diamant/4 nahtlos und bietenechte Entlastungen für Anwendende."Maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwerte für mittelständische KundenDie Zusammenarbeit mit Softwareanbietern wie cubemos erweitert dasStandardangebot von Diamant Software. Zugleich bieten dieBeratungsdienstleistungen des Münchner Unternehmens Mehrwerte fürmittelständische Unternehmen. Das ist für beide Partner profitabel undgewinnbringend, wie cubemos-CEO Dr. Christopher Scheubel erläutert: "Wir stärkengegenseitig unser Wertangebot am Markt. Digitalisierte Prozesse unterstützen dasESG-Reporting ungemein und da sehe ich auch zukünftig einen großen Vorteil inder Kooperation mit Diamant Software. Rechnungswesen, Controlling oderkaufmännische Teams allgemein nutzen bereits einen Großteil der für dasReporting notwendigen Datenpunkte. Schlussendlich gehört das ESG-Reporting inden Lagebericht des Jahresabschlusses."Über cubemosDie cubemos GmbH ist ein führender Anbieter von Nachhaltigkeitssoftware fürmittelständische Unternehmen. Mit seinem Wertangebot gestaltet das MünchenerTeam die Zukunft für Nachhaltigkeitsmanager. Das Unternehmen widmet sich derAufgabe, ESG-Regularien für jedes Unternehmen anwendbar und digital umsetzbar zumachen. cubemos bietet Unternehmen nicht nur eine ganzheitliche ESG-Softwareinkl. Berichterstattung an, sondern begleitet die Kunden mit fundiertem Know-Howentlang des gesamten Prozesses. https://www.cubemos.deÜber Diamant SoftwareDiamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierteRechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägtenOrganisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 40.000 Anwendern aus allenBereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesensvertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Softwareverfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zugestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieranarbeiten mehr als 300 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und istGründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung vonKI-Technologie und Anwendungen in Europa.http://https.//www.www.diamant-software.dePressekontakt:Marco Maritschnigg+49 521 94260-810mailto:marketing@diamant-software.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43285/5803171OTS: Diamant Software GmbH