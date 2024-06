NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Pence belassen. Der Manager der spanisch-britischen Fluggesellschaft habe sich insgesamt positiv zur derzeitigen Geschäftsentwicklung geäußert und sei mit dem aktuellen Analystenkonsens einverstanden, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie./lfi/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 07:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 07:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 1,935EUR auf Tradegate (17. Juni 2024, 13:32 Uhr) gehandelt.