Leipzig (ots) -



- Batterietechnologie als Schlüssel zur Abkehr von fossilen Brennstoffen

- Klimaziele benötigen weltweit 6-mal mehr Speicherleistung, 1.200 GW bis 2030

- Vorstellung neuer SENEC Heimspeicher-Generation auf Basis von

Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) im Rahmen der ees Europe 2024



Auf der Weltklimakonferenz COP28 im vergangenen Jahr haben sich die Staaten auf

eine kapazitäre Verdreifachung erneuerbarer Energien bis 2030 geeinigt, wobei

Solarenergie und Windkraft im Mittelpunkt stehen. Der im April veröffentlichte

Sonderbericht " Batteries and Secure Energy Transitions (https://iea.blob.core.w

indows.net/assets/cb39c1bf-d2b3-446d-8c35-aae6b1f3a4a0/BatteriesandSecureEnergyT

ransitions.pdf) " der Internationalen Energie-Agentur (IEA) verweist nun darauf,

dass diese Zielsetzung nur durch einen massiven Ausbau von Speicherkapazitäten

gelingen wird und legt zugleich zentrale Trends im Batteriemarkt dar: Im Jahr

2023 ist der Marktanteil von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) auf 40

Prozent der Elektrofahrzeugverkäufe und 80 Prozent der neuen Batteriespeicher

gestiegen. Ein Trend, dem auch der Leipziger Speicher-Spezialist SENEC mit

seiner neuen Produktgeneration folgt, die ab dem 19. Juni auf der ees Europe

2024 präsentiert wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Um die Zielsetzungen überhaupt realistisch erreichen zu können, bedarf eskonkret einer Versechsfachung auf insgesamt 1.200 Gigawatt Speicherleistung. DieIEA erwartet, dass etwa 90 Prozent hiervon durch Batteriespeicher abgedecktwird, während sich der Rest vorwiegend auf Pumpspeicherwerke verteilt. Dieswürde ein jährliches Batteriespeicher-Wachstum von 25 Prozent bedeuten, dassowohl Batteriegroßspeicher als auch Konsumenten-Lösungen, etwa durch den Trendzu E-Autos sowie die Kombination aus Heimspeichern mit Photovoltaikanlagen,umfasst.Kostengünstige Batterien: Schlüssel zur Abkehr von fossilen BrennstoffenWährend laut IEA eine wachsende Flotte von E-Fahrzeugen bis 2030 im Szenario"Netto-Null-Emissionen bis 2050" (NZE) den Bedarf von acht Millionen Barrel Öl pro Tag ersetzen soll, unterstützt die Batteriespeicherung parallel sukzessiveeine Abkehr von Kohle- und Erdgas-Nutzung. Gleichzeitig erhöht sich dieEffizienz der Stromsysteme konstant durch Verringerung von Verlusten undEngpässen in den Stromnetzen.Die überragende Rolle der Batteriespeicher hat vor allem mit dem rasantentechnischen Fortschritt bei gleichzeitigem Preisverfall durch Schaffung vonimmer mehr Produktionskapazitäten zu tun. So sind Batterien in den letzten 15Jahren um 90 Prozent günstiger geworden - und bis 2030 werden die Kosten lautIEA um weitere 75 Prozent sinken.