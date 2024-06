ROUNDUP China kündigt Antidumping-Untersuchung zu Fleischimporten aus EU an China hat eine Antidumping-Untersuchung gegen Importprodukte aus der Europäischen Union angekündigt. Die Ermittlung richtet sich gegen eingeführtes Schweinefleisch und Nebenprodukte, wie das Handelsministerium am Montag in Peking mitteilte. Der …