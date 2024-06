Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von Green Deal-konformenund renditestarken Finanzprodukten auf Token-Basis.- Investoren erhalten Zugang zu innovativen Impact Investments, die denStandards der EU-Taxonomie entsprechen und von der DEKRA zertifiziert werdenkönnen.- Othmar Karas , Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, informiertsich persönlich über die zukunftsweisende Kooperation.- Ole Nixdorff, Vorstand von NEON EQUITY: "Die Umwelt und unserePortfoliounternehmen werden von den Green Deal-konformen Produktenprofitieren."- Green Encoded-Eigentümer Michael Kien: "Wir digitalisieren die Zukunft derNachhaltigkeit und schaffen damit renditestarke Investment-Möglichkeiten."Die NEON EQUITY AG hat heute in Anwesenheit von Dr. Othmar Karas, ErsterVizepräsident des Europäischen Parlaments, in Frankfurt einenKooperationsvertrag mit der Green Encoded GmbH unterzeichnet. Ziel derPartnerschaft ist es, gemeinsame Green Deal-konforme Finanzprodukte aufToken-Basis zu entwickeln. Damit sollen nationale und internationale InvestorenZugang zu renditestarken Impact Investments erhalten, die die Kriterien derEU-Taxonomie bzw. der ESG-Ziele erfüllen. Zusätzlich können die Produkte vonNEON EQUITY und Green Encoded von der DEKRA als offiziellem, globalen Partnervon Green Encoded zertifiziert werden.NEON EQUITY und Green Encoded planen erste gemeinsame Green Deal-konformeInvestmentprodukte bereits in den kommenden Quartalen zu initiieren.Dr. Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Mitglieddes Wirtschafts- und Währungsausschusses: "Europa wird 2050 der ersteklimaneutrale Kontinent sein - das ist nicht verhandelbar. Damit wir dieses Zielerreichen, brauchen wir die Unterstützung der Wirtschaft und des Finanzmarktes.Ohne zusätzlichen privaten Kapital wird diese Transformation nicht gelingen.Transparenz ist dabei der wichtigste Schritt für die Glaubwürdigkeit. Wirtschaftund Umwelt dürfen keine Gegensätze mehr sein, sondern müssen sich ergänzen."Der Green Deal der EU sieht vor, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutraleKontinent wird. Zudem sollen die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 ummindestens 55 % gegenüber dem Jahr 1990 gesenkt werden. In diesem Rahmenunterstützt die EU europäische Unternehmen mit Fokus auf ESG-konformenTechnologien und Produkten.Dr. Othmar Karas weiter: "Deshalb freut es mich, dass NEON EQUITY mit demösterreichischen Unternehmen Green Encoded innovative Wege geht und damit hilft,dass die Idee des Green Deal sein Potenzial für Investoren entfalten kann. Ichdanke für die Einblicke in die neuen Unternehmungen und wünsche dem Projekt nur