Bergkamen (ots) - Übersättigte Märkte und intensiver Wettbewerb: VieleUnternehmen leisten intern herausragende Arbeit, haben jedoch Schwierigkeiten,ihre Expertise nach außen zu tragen - Das führt zu einem Mangel an Vertrauenseitens potenzieller Kunden und Bewerber. Um das Problem zu lösen, müssen sieaktiv an ihrer Außenwahrnehmung arbeiten, weiß Salih Kaan Sayar, der Gründer derPurple Wings GmbH. Sie haben sich auf die Gewinnung und Bindung qualifizierterMitarbeiter spezialisiert und setzen dabei auf moderne Marketing-Methoden, umeine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen und die Sichtbarkeit zu steigern.Wie aber gelingt das im Detail?Trotz ihrer herausragenden Arbeit stehen viele Unternehmer vor einem akutenProblem: Auf ihrem Gebiet sind sie echte Experten - möglicherweise sogar dieBesten ihrer Branche. Dennoch müssen sie täglich mühsame Überzeugungsarbeitleisten, um andere Menschen für sich zu begeistern. Während ihr Expertenstatusfür sie offensichtlich ist, bleibt er für Außenstehende oft verborgen - einechter Wettbewerbsnachteil, da sowohl potenzielle Kunden als auch möglicheBewerber in der heutigen Zeit immer genauer abwägen, auf wen sie sichletztendlich einlassen. Besonders ärgerlich dabei: Der sonst so nachlässigen undqualitativ vermeintlich unterlegenen Konkurrenz scheint es im Gegenzug spielendleicht zu fallen, sich als vertrauenswürdiger Branchenführer zu etablieren."Zufall ist das sicher nicht", weiß Salih Kaan Sayar von der Purple Wings GmbH."Zwar ist hochwertige Arbeit ein essenzieller Teil des Expertenstatus einesUnternehmers. Doch wer sich langfristig als Branchenführer etablieren möchte,muss aktiv dafür sorgen, von Verbrauchern und Arbeitnehmern im richtigen Lichtwahrgenommen zu werden.""Die eigenen Fähigkeiten stetig auszubauen und das Team kontinuierlich zuschulen, bleibt für Unternehmer weiterhin fundamental, um bestmögliche Qualitätund langfristigen Erfolg zu gewährleisten", fährt der Marketing-Experte fort."Einen sichtbaren Expertenstatus erlangen sie alleine dadurch aber nicht.Vielmehr müssen Unternehmer dafür aktiv an ihrer Außenwahrnehmung arbeiten - ambesten unter Anleitung eines erfahrenen Experten, der auf Grundlage bewährterMethoden eine überzeugende Außendarstellung garantieren kann." Salih Kaan SayarsExpertise basiert auf jahrelanger Erfahrung im Bereich strategischerMarkenentwicklung und effektiver Kommunikation. Mit der Purple Wings GmbH hat erbereits zahlreichen Unternehmen geholfen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und ihreMarktposition zu stärken. Durch gezielte Maßnahmen wie Networking,Veröffentlichungen und Content-Strategien hat er bewiesen, dass er die nötigen