Hennef (ots) - Unternehmen müssen aktiv auf Kunden zugehen, um kontinuierlichfür neue Käufer zu sorgen - diese Entwicklung macht auch vor Betrieben, dieLebensmittel herstellen oder vertreiben, nicht Halt. Justin Kießig und FabioWeitz haben sich deshalb als Geschäftsführer der KW Media GmbH daraufspezialisiert, solche Betriebe bei der effizienten Kundengewinnung zuunterstützen. Wie Jahreszeiten, Feiertage oder Großereignisse, wie dieEuropameisterschaft dafür genutzt werden können, wodurch die Sichtbarkeit beipotenziellen Kunden erhöht wird und mit welchem Angebot Justin Kießig und FabioWeitz diesen Prozess begleiten, wird nachfolgend erläutert.Die vergangenen Monate haben der Wirtschaft in Deutschland schwer zu schaffengemacht. Hohe Energiepreise, hohe Lebensmittelkosten, hohe Preise an derTankstelle - das Inflationsniveau schoss förmlich in die Höhe angesichts derüberdurchschnittlich gestiegenen Kosten. Die meisten Menschen spüren das bisheute: Am Ende des Monats bleibt viel weniger oder gar kein Geld mehr übrig.Einkaufen wird deshalb zur Rechenaufgabe. Viele Kaufentscheidungen werdendeutlich bewusster getroffen, die Kunden müssen sparen. Das merken wiederum dieHändler: Die Nachfrage ist bei vielen Unternehmen spürbar zurückgegangen. UmVerluste zu vermeiden oder sogar weiter zu skalieren, sind durchdachteStrategien notwendig. Das Problem: Die Lebensmittel erzeugenden oderverkaufenden Branchen sind bezüglich Marketingmaßnahmen zur Kundengewinnung oftvöllig unerfahren - schließlich waren solche Vorgehensweisen bisher nicht nötig."Bäckereien, Metzgereien oder Frischetheken im Supermarkt - sie alle sind esnicht gewohnt, Werbung für sich zu machen. Schließlich kamen die Kunden bishervon selbst. Ein hochwertiges Angebot war deshalb völlig ausreichend, um guteUmsätze zu erzielen. Doch das hat sich geändert", bestätigt Fabio Weitz,Geschäftsführer der KW Media GmbH und zertifizierter Verkaufspsychologe."Die Kunden sind momentan viel stärker auf Einsparungen angewiesen. Stattautomatisch zu ihrem Stammbäcker oder dem Metzger um die Ecke zu gehen,vergleichen sie mehrere Angebote. Die Anbieter müssen also darauf achten,präsent zu sein, damit sie nicht schon vor dem Vergleich aus dem Raster fallen",erklärt der Experte weiter. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Justin Kießigbetreibt er die KW Media GmbH und verspricht seinen Kunden eine höhereKundenfrequenz und die Steigerung des durchschnittlichen Einkaufsbon. WieBäckereien, Fleischereien und Unternehmen aus dem Einzelhandel im Sommer 2024kaufkräftige Kunden für sich gewinnen und ihre Umsätze planbar steigern, habenFabio Weitz und Justin Kießig im folgenden Leitfaden zusammengefasst.