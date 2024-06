Sonnenrepublik GmbH auf der Intersolar 2024 in München / An unserem Stand C1.578 stellen wir unseren Universalspeicher TRIOS und weitere Neuigkeiten vor (FOTO) Es ist soweit - mit Verspätung ist unser Universalspeicher TRIOS jetzt serienreif und läuft in der ersten Kleinserie vom Band. Wir zeigen den vorführbereiten TRIOS-L auf der Intersolar in München vom 19.-21. Juni. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf …