Dresden (ots) - Auf der ees Europe, der führenden europäischen Fachmesse für

Batterie- und Energiespeichertechnologien, präsentieren zehn Unternehmen und

Institutionen ihre zukunftsweisenden Lösungen am sächsischen Gemeinschaftsstand

gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS). Die Messe findet vom

19. bis 21. Juni in München unter dem Dach der "The smarter E Europe" statt.



Marktführer am sächsischen Gemeinschaftsstand







Batterie- und Energiespeichertechnologien. Um die Schwankungen in der Erzeugung

und im Verbrauch auszugleichen, sind leistungsfähige Speichersysteme

unerlässlich. Sachsen hat sich in diesem Bereich umfangreiche Expertise

erarbeitet, wie die große Bandbreite der ausgestellten Produkte und Anwendungen

belegt. Einige der Aussteller zählen zu den Marktführern ihrer Sparten.

Besonders freut uns auch die Gewinnung von fünf Erstausstellern. Neben der

Präsentation innovativer Technologien wollen wir die Messe auch gezielt für

Gespräche mit potenziellen Investoren nutzen, um sie von den zahlreichen

Standortvorteilen und dem starken Ökosystem zu überzeugen. Dass Sachsen ein

attraktiver Standort für Speicherprojekte aller Art - von Lithium-Ionen bis

Wasserstoff - ist, zeigen zahlreiche Projektanfragen in dem Bereich", erklärt

WFS-Geschäftsführer Thomas Horn.



"Als Neuaussteller freuen wir uns darauf, unsere innovativen Produkte einem

breiten Publikum vorzustellen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. Die

Messe bietet uns die ideale Plattform, um unsere Marke zu stärken, Kontakte zu

knüpfen und unsere Präsenz in der Branche zu festigen. Wir sind überzeugt, dass

die Teilnahme an dieser Messe uns dabei helfen wird, unsere Unternehmensziele zu

erreichen und unser Netzwerk zu erweitern", erläutert Markus Scheithauer,

Geschäftsführender Gesellschafter der PURTEC Engineering GmbH.



Ausstellerübersicht



Folgende Aussteller präsentieren sich auf der Messe in der Halle B2 (Stand 150):



- Goldbeck Ost GmbH aus Treuen (http://www.goldbeck.de/) ,



Goldbeck realisiert zukunftsweisende

versteht Gebäude als Produkte und bietet seinen Kunden alle Leistungen aus einer

Hand: vom Design über den Bau bis zu Serviceleistungen während des Betriebs. Mit

dem Anspruch "building excellence" verwirklicht das Familienunternehmen

Immobilien wirtschaftlich, schnell und nachhaltig bei passgenauer

Funktionalität. Zum Leistungsangebot gehören Logistik- und Industriehallen,

Büround Schulgebäude, Parkhäuser und Wohngebäude. Bauen im Bestand sowie Seite 2 ► Seite 1 von 4



"Das starke Wachstum der erneuerbaren Energien stellt hohe Anforderungen anBatterie- und Energiespeichertechnologien. Um die Schwankungen in der Erzeugungund im Verbrauch auszugleichen, sind leistungsfähige Speichersystemeunerlässlich. Sachsen hat sich in diesem Bereich umfangreiche Expertiseerarbeitet, wie die große Bandbreite der ausgestellten Produkte und Anwendungenbelegt. Einige der Aussteller zählen zu den Marktführern ihrer Sparten.Besonders freut uns auch die Gewinnung von fünf Erstausstellern. Neben derPräsentation innovativer Technologien wollen wir die Messe auch gezielt fürGespräche mit potenziellen Investoren nutzen, um sie von den zahlreichenStandortvorteilen und dem starken Ökosystem zu überzeugen. Dass Sachsen einattraktiver Standort für Speicherprojekte aller Art - von Lithium-Ionen bisWasserstoff - ist, zeigen zahlreiche Projektanfragen in dem Bereich", erklärtWFS-Geschäftsführer Thomas Horn."Als Neuaussteller freuen wir uns darauf, unsere innovativen Produkte einembreiten Publikum vorzustellen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. DieMesse bietet uns die ideale Plattform, um unsere Marke zu stärken, Kontakte zuknüpfen und unsere Präsenz in der Branche zu festigen. Wir sind überzeugt, dassdie Teilnahme an dieser Messe uns dabei helfen wird, unsere Unternehmensziele zuerreichen und unser Netzwerk zu erweitern", erläutert Markus Scheithauer,Geschäftsführender Gesellschafter der PURTEC Engineering GmbH.AusstellerübersichtFolgende Aussteller präsentieren sich auf der Messe in der Halle B2 (Stand 150):- Goldbeck Ost GmbH aus Treuen (http://www.goldbeck.de/) ,Goldbeck realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Das Unternehmenversteht Gebäude als Produkte und bietet seinen Kunden alle Leistungen aus einerHand: vom Design über den Bau bis zu Serviceleistungen während des Betriebs. Mitdem Anspruch "building excellence" verwirklicht das FamilienunternehmenImmobilien wirtschaftlich, schnell und nachhaltig bei passgenauerFunktionalität. Zum Leistungsangebot gehören Logistik- und Industriehallen,Büround Schulgebäude, Parkhäuser und Wohngebäude. Bauen im Bestand sowie