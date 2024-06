YOFC und China Mobile stellen das weltweit erste 800G-Hohlfaser-Übertragungsnetz vor WUHAN, China, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ - Am 6. Juni enthüllte Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) in Zusammenarbeit mit China Mobile das weltweit erste 800G-Hohlfaserübertragungs-Testnetz in Shenzhen-Dongguan, …