Devisen Euro stabilisiert sich zu Wochenbeginn Der Euro hat sich am Montag nach Kursverlusten in der vergangenen Woche stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,0715 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt den …