München (ots) -



- Aurora Solar ermöglicht Solarbetrieben Umsatzsteigerung durch attraktive

3D-LiDAR-Modelle und genaue Ertragsprognosen, die Hausbesitzende besser

informieren und schneller überzeugen.

- Software erspart Zeit bei Vor-Ort-Besuchen und ermöglicht eine schnellere

Grobplanung der Anlage.

- Die direkte Schnittstelle der Aurora Solar Cloudlösung mit dem enerix

CRM-System erleichtert das Arbeiten und sichert eine korrekte

Datenübertragung.



Aurora Solar (https://aurorasolar.com/eu/de/) , führender Anbieter für

PV-Vertriebs- und Planungssoftware in den USA und mit Sitz in München, gibt

heute seine Kooperation mit https://www.enerix.de/ , der führenden

Fachbetriebskette für dezentrale Energiesysteme, bekannt. Ziel der Kooperation

ist es, durch den Einsatz der Planungssoftware von Aurora Solar die Angebote von

enerix digital zu optimieren: Damit wird traditionelles Handwerk mit Software

unterstützt und rare Fachkräfte werden entlastet.





Den Vertrieb durch Technologie effizienter gestaltenDie Software von Aurora Solar macht die Planung von Solaranlagen für denHausbesitzer greifbar und steigert so den Erfolg des PV-Vertriebs: Dercloudbasierte Service hat den Vorteil, dass sich die Vertriebler mit denKundinnen und Kunden am sprichwörtlichen Küchentisch ein ansprechendes 3D-Modellihres Hauses ansehen können: 3D-Visualisierungen, Verschattungsanalysen, dieDarstellung des Sonnenverlaufs und Ertragsprognosen machen sichtbar, was dieAnlage leisten wird. Neben der Expertise der Planer nutzt die Software auch dieErfahrung von umfassenden Datenpools und künstlicher Intelligenz, die auf Datenvon bereits über 20 Millionen Solarprojekten basieren.Verbesserter Kundenservice durch SoftwareDas in Regensburg ansässige Unternehmen enerix verbaut seit über 20 Jahrenschlüsselfertige Photovoltaik- und Speichersysteme. Stefan Jakob, Mitbegründerund Geschäftsführer von enerix, sagt: "Der Kundenkontakt und die nahtloseBetreuung stehen bei uns an oberster Stelle. Mit der Software von Aurora Solarschaffen wir es, die Vor-Ort-Besichtigungen nach Erstkontakt zu reduzieren unduns auf das Wesentliche zu konzentrieren: Für die Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht, greifbar und zeitnah eine Solaranlage zu realisieren."Die Fachbetriebskette enerix gehört mit über 40.000 installiertenPhotovoltaikanlagen zu den größten Solar-Installationsbetrieben in Deutschland.Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Bandbreite der dezentralenEnergieversorgung ab und hat mit 120 Franchise-Nehmern allein 2022 rund 25.000Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Wallboxen und Wärmepumpen realisiert. Mit