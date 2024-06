Leverkusen/Köln. (ots) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will mit einemradikalen Umbau weniger Bürokratie und mehr Wachstum ermöglichen. "Der Konzernist über viele Jahre zu bürokratisch und komplex geworden", sagtePersonalvorständin Heike Prinz dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe). ImZuge der Umstrukturierung werden wohl tausende Stellen vor allem im mittlerenManagement wegfallen. "Am Ende dieses Prozesses werden weniger Menschen bei unsarbeiten", so Prinz.Künftig will der Konzern aber völlig neue Karrierewege anbieten. Um in einemhierarchischen System wie bei Bayer aufzusteigen, sei die Übernahme vonFührungsverantwortung oft der einzige Weg, um sich - auch finanziell -weiterzuentwickeln. "Und dass, obwohl manchen Menschen nicht alle Aspekte vonFührung liegen, sondern sie etwa lieber forschen." Deswegen will der Konzernkünftig auch Experten-Karrieren einführen. "Dazu gehören dann auch Titel und einentsprechendes Gehalt", sagte Prinz.Derzeit heiße Führung bei Bayer aufgrund der vielen Hierarchiestufen noch oftvor allem Vorgabe und Kontrolle. Künftig finde Führung viel stärkerunterstützend aus dem Hintergrund statt, so Prinz. Details nannte diePersonalvorständin auch erstmals zu einem neuen Vergütungssystem. "Bislang wurdeauf die individuelle Leistung geschaut." Im neuen Modell spiele das Team einesehr viel größere Rolle und der Beitrag des Einzelnen zum Erfolg der Gruppe.Heike Prinz ist seit September 2023 im Vorstand der Bayer AG für Personalverantwortlich. Sie wurde 1964 in Kirchen (Sieg) geboren und begann ihreberufliche Laufbahn 1986 bei der damaligen Schering AG, die 2006 von Bayerübernommen wurde.Link zum Interview:http://www.ksta.de/810972Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/5803421OTS: Kölner Stadt-Anzeiger